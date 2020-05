Operatív törzs: már csak a fertőzöttek egyharmadát kezelik kórházakban

A kijárási korlátozások feloldásával a védekezés második üteme megkezdődött. Többet között erről is szó esett, valamint arról, hogy a a 14 napos lappangási idő miatt majd a holnapi adatokból fog valamennyire kiderülni, hogy a május 4-i vidéki enyhítéseknek volt-e valamilyen kedvezőtlen következménye.

A hagyományos fertőtlenítési eljárások mellett az UVC-lámpás fertőtlenítésnek is lehet ilyen szerepe, de csak kiegészítő módszerként – hangzott el újságírói kérdésre válaszolva.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Megkezdődött a védelmi intézkedések következő üteme, Magyarország teljes területén feloldották a kijárási korlátozásokat – mondta már Kiss Róbert rendőr ezredes, az operatív törzs központi ügyeletének munkatársa. Az összes budpesti üzlet is kinyithat, a vendéglátóipari helyeken a teraszok és kertek használhatók. A felsőoktatási intézmények látogathatók, de a kollégiumok még nem. Június 15-tól a temetés és a lakodalom megtartható, ha nem haladja meg a 250 főt. Vidéken a belső éttermekben, kávézókban is lehet már tartózkodni, a személyzetnek maszkban kell lennie. A szálláshelyek fogadhatnak vendégeket, s itt már június 1-jétől lehet 200 főt nem meghaladó lagzit és temetést tartani.

A tábornak elkülönítővel kell rendelkeznie arra az esetre, ha valaki a tábor alatt betegszik meg. 300 főnél több gyerek esetén orvos jelenléte is szükséges a táborban.

A nyári táborok szervezése elkezdődhetett, még ha még csak a napközis, s nem bentlakósoknál is, melyekre további döntés fog születni.

Az egészségügyi szolgáltatások újabb köre indult ma újra, s a korábban lefoglalt ágyak egyharmadát is felszabadították. Különböző módszertani ajánlásokat adtak ki az újraindítás miatt, ahogy a Kardiológiai Intézet is megjelentette a saját eljárásrendjét.

„Mérsékelt, de egyértelmű emelkedés igazolható a járványügyi számadatokban, ezért az alapvető szabályokat be kell tartani továbbra is! Résen kell lenni, hogy a kedvező folyamat ne forduljon meg.”

Fónagy János államtitkár: május 31-ig váltsák be a rezsiutalványokat a nyugdíjasok. Fotó: youtube

Tavaly ősszel rezsiutalványokat adott át a kormány a nyugdíjasoknak, mely 2,6 millió embert érintett – mondta Fónagy János, a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár az operatív törzs mai sajtótájékoztatójának elején. A juttatás sikeresnek tekinthető, már a jogosultak 98 százaléka, 22,8 milliárd értékben kézhez vette az utalványt. 97 százalékuk már fel is használta a gáz- és villanyszámláik kiegyenlítésére.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!