Parragh László közelebb került a győzelemhez Nagy Elekkel szemben

A parlament előtt van a településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, melynek részét képezi a kamarai hozzájárulás fizetése szabályainak megváltoztatása. Ennek lényege, hogy a területileg illetékes kamaráktól az országos kamarához kerülnek át az évi - egyébként most esedékes - 5000 forintos kamarai hozzájárulás beszedésével és felhasználásával kapcsolatos feladatok.

Ami azt jelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) sikerrel lobbizott a kormánynál, hogy a területi kamaráktól megszerezhesse ezt a jogot. Könnyebb megérteni a történetet, ha felidézzük, hogy az MKIK vezetője az a Parragh László, aki Orbán Viktor egyik tanácsadójának, bizalmasának számít, s akihez számos, az oktatást - azon belül is kiemelten a szakképzést - érintő, a kormány által elfogadott javaslat köthető.

A területi kamarákat pedig arccal talán a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) elnökével, Nagy Elekkel lehet a legjobban illusztrálni. Nagy is erős szereplő, az érdekeltségébe tartozik egyebek mellett a Főtaxi és a BÁV aukciósház, de korábban a neve a Vegyépszerrel forrt össze, amely cég az első Orbán-kormány idején kapott jelentős építőipari megbízásokat.

E két kamarai csúcsvezető legendásan rossz viszonyban van egymással (erről részletesebben ebben a cikkben írtunk), és a hozzájárulások körüli törvényalkotói aktivitás is vélhetően erre - a befolyás növelése iránti vágyra - vezethető vissza. Ugyanis az történik, hogy ha a parlament jóváhagyja a kormányzati előterjesztést, a területi kamaráktól - köztük a BKIK-tól - az MKIK-hoz kerül át az évi 5000 forintok beszedése (a befizetés határideje március 31., tehát még egy hetük van erre idén a vállalkozásoknak), valamint a döntés az összeg felhasználásáról.

Lapunk a közelmúltban kérdésekkel fordult a BKIK-hoz a kamarai hozzájárulás idei beszedésével kapcsolatban. Arra voltunk kíváncsiak, hogy - tavalyhoz hasonlóan - idén is haladékot adnak-e a vállalkozásoknak, vagyis aki nem fizeti be határidőre a hozzájárulást, azzal szemben türelmet tanúsítanak-e. Az előző évben csak nyáron, a járvány első hullámának elülése után vezették vissza a közterhek beszedésére irányuló eljárást, tehát a tartozók adatainak átadását a NAV-nak. Erre minden ok meglenne idén is, a harmadik hullám még pusztítóbb, mint a korábbiak, de kérdéseinkre - hogy terveznek-e hasonló könnyítést 2021-ben is - nem kaptunk választ a budapesti kamarától. Amikor Parragh Lászlót kérdeztük erről még februárban, az MKIK elnöke azt válaszolta lapunknak, hogy erre idén is szükség lehet, de ők csak annyit tudnak tenni, hogy kéréssel fordulnak az illetékes testületekhez.