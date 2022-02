Sok a teszt, kevés az oltás - megérkezett a friss koronavírus-statisztika

Az operatív törzs napi jelentése szerint az elmúlt 24 órában 17 894 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, vagyis az elvégzett 46 836 teszt 38 százaléka lett pozitív, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 600 411 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 88 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 41 636 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 330 876 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 227 899 fő.

4451 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 163-an vannak lélegeztetőgépen. A fertőzések 94 százalékát már az omikron okozza.

A beoltottak száma 6 366 402 fő, közülük 6 107 843 fő már a második, 3 700 305 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. A számok alapján az oltási hajlandóság nagyon megcsappant a héten: napi szinten 1000-1100 fő veszi fel az első oltását, igaz, a harmadik, megerősítő oltások száma ennél kicsit magasabb, 6000 környékén alakul.

A kormány ma bejelentette, hogy hosszabb ideig, két oltással május 1-jéig érvényesek lesznek az oltási igazolványok, igazodva az európai uniós országok gyakorlatához.

Februárban is lesz minden csütörtökön, pénteken, és szombaton oltási akció a kórházi oltópontokon - emlékeztet az operatív törzs. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség.