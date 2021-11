Trabant néven indítjuk el az oroszokkal közös űrkutatási missziónkat

Az elmúlt néhány évben a kormány többször is hangsúlyozta, hogy felélesztik, felpörgetik a magyar űrkutatást. Ennek a fejleményeiből a nagyközönség a gyakorlatban leginkább annyit látott, hogy megy a projektbe a pénz, és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter időről-időre emlékeztet: lesz új magyar asztronauta, illetve külföldi partnerrel közösen végzett űrkutatási program. Most azonban láthatóan is előremozdultak a dolgok.

A kedd este megjelent Magyar Közlöny ugyanis tartalmaz egy az űrkutatás ügyében hozott rendeletet, melyből kiderül, hogy Magyarország megegyezett Oroszországgal a világűr békés célú kutatásában.

Az első közös magyar-orosz kezdeményezés keretében három űrmissziós projekt indul,

a „Csibisz”, az „Obsztanovka–2” és a „Trabant.”

A rendelet azt is kimondja, hogy a tárgyaláson résztvevő magyarokat Szijjártó Péter jelöli ki, és sorvezetőt is ad nekik arról, mit kell mondaniuk. A "megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét" Varga Judit igazságügyi miniszterrel közösen terjesztik majd a kormány elé.

Szijjártó korábbi elmondásai szerint a program keretében 2025 előtt, várhatóan valamikor 2024-ben vagy 2025 első felében mehet majd megint magyar az űrbe. Orbán Viktor nemrég jelentette be, hogy a pozíció nyitott, aki asztronauta akar lenni, legkésőbb 2022. január 31-ig jelentkezhet a hunor.gov.hu oldalon. A nemzetközi standardoknak megfelelő testmagasság, testsúly és más paraméterek mellett kifejezetten fontos a felsőfokú végzettség, az angol és lehetőleg orosz nyelvtudás, valamint a mentális stabilitás és a csapatban dolgozás képessége.

Egyébként nem az oroszokkal való megegyezés az első nemzetközi projekt, melyben az újraéled magyar űrkutatás részt vesz. Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos - akinek nemrég hosszabbították meg a kinevezését - október elején arról beszélt, hogy "jelen állás szerint" 2024-es céldátummal, de 2025-ben mindenképpen az amerikai Axiom Space céggel közösen, 30-60 napra kutatómisszióra küldenek fel egy magyar tudóst vagy mérnököt a Nemzetközi Űrállomásra. Akkor azt is kiemelte, hogy mennek a tárgyalások az Orosz Szövetségi Űrügynökséggel is, a velük való repülési terv 2025 utánra, az évtized második felére érhet célba. Ez alapján a mostani kormányhatározat rendelkezései az utóbbira vonatkoznak, tehát előbb kutatunk az amerikaiakkal, majd kisvártatva az oroszokkal is.