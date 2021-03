A nagy sikerre való tekintettel új diákverseny indul – ezúttal gimnáziumoknak

A Privátbankár.hu a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány támogatásával az idén már másodszor rendezi meg a Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis! című diákversenyt. Míg tavaly ősszel a technikumok és a szakképző iskolák tanulói mérhették össze a pénzügyekről megszerzett elméleti és gyakorlati tudásukat, addig ezúttal a gimnáziumok diákjai csapnak össze az online térben, három fordulóban, 2021. április 13. és május 19. között.

A kezdeményezés elsődleges és legfontosabb célja, hogy az elsősorban a gyakorlati tudásra koncentráló és a szakértők által összeállított, a diákok nyelvén íródott oktatási anyag segítségével a lehető legtöbb fiatal játékos formában elsajátítsa azokat az alapvető pénzügyi ismereteket, amelyek elengedhetetlenek a későbbiek során. A szervezők azokat a diákokat is szeretnék minél nagyobb számban megszólítani, akik kevésbé jó háttérrel rendelkeznek.

Mikor lesz a verseny?

A verseny – mely szakértői bizottságának elnöke Bod Péter Ákos volt jegybankelnök – 3, online megrendezett fordulóból áll.

Az első forduló időpontja: 2021. április 13.

A második forduló időpontja (megyei versenyek): 2021. április 15-29.

Az országos döntő időpontja: 2021. május 19.

Hogyan kell jelentkezni?

A tanulók négyfős csapatokban vehetnek részt, korhatár nélkül, amennyiben 2021. április 12-én délig kitöltik a diakforum.hu oldalon található jelentkezési lapot. A versennyel kapcsolatos további információk és a versenyszabályzat is itt található. A szervezők teszt versenyfeladatokat is közzétettek ezen az oldalon, így a diákok, illetve bárki más már most tesztelhetik a tudásukat.

Mit lehet nyerni?

Nemcsak a győztes csapat tagjai részesülnek jutalomban, a verseny támogatói, szakmai partnerei ugyanis számos értékes díjat ajánlottak fel:

a döntő első három helyezett csapatának tagjai és kísérő tanára számára bécsi egynapos tanulmányutat szervezünk az Erste Bank támogatásával, amelyre a döntő időpontjához képest 1 éven belül kerül sor.

szervezünk az Erste Bank támogatásával, amelyre a döntő időpontjához képest 1 éven belül kerül sor. a Magyar Biztosítók Szövetsége egy laptopot ajánlott fel annak a pedagógusnak, aki

- a legtöbb diákot készíti fel a versenyre

- és iskolája nem szerepel a HVG A 100 legjobb gimnázium középiskolai rangsorában

ajánlott fel annak a pedagógusnak, aki - a legtöbb diákot készíti fel a versenyre - és iskolája nem szerepel a HVG A 100 legjobb gimnázium középiskolai rangsorában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 250 000 forint összegű ajándékutalványt ajánlott fel a "Feltörekvő Junior Klasszisnak" - azaz a legnagyobb fejlődést elérő, az országos döntőbe bejutott csapatok közül a legalacsonyabb tanulmányi átlaggal rendelkező csapatnak és felkészítő tanárának.

ajánlott fel a "Feltörekvő Junior Klasszisnak" - azaz a legnagyobb fejlődést elérő, az országos döntőbe bejutott csapatok közül a legalacsonyabb tanulmányi átlaggal rendelkező csapatnak és felkészítő tanárának. a Pénziránytű Alapítvány az országos döntő első 3 helyezett csapatának 1-1 hordozható bluetooth hangszórót ajánlott fel.

ajánlott fel. a Pénzügyminisztérium 150 ezer forint értékű ajándékutalványt ajánlott fel.

ajánlott fel. a Fundamenta Lakáskassza a három, legtöbb csapatot indító pedagógus számára egyenként 50 ezer forint értékű ajándékutalványt ajánlott fel.

ajánlott fel. a Giro Zrt. az EU-s régiós felosztás szerinti három leghátrányosabb régióból érkező (9 megye), az országos döntőn legjobb eredmény elérő csapatot 100 000 forint értékű digitális eszközökkel/internet-előfizetéssel támogatja.

„Az Erste Bankot több mint 200 évvel ezelőtt azzal a céllal alapították, hogy társadalmi státuszra, nemzetiségre, hitre, nemi hovatartozásra, életkorra való tekintet nélkül mindenki részesülhessen a jólétből, így a pénzügyi termékek és szolgáltatások mindenki számára hozzáférhetőek legyenek. Segíteni sokféleképp lehet, hagyományos szerepe mellett az Erste egy sor, társadalmilag hasznos kezdeményezést is támogat. Különösen fontos a fiatalok pénzügyi oktatása, edukációja, hogy a diákok minél tudatosabbak legyenek a pénzügyekben, így ők lesznek a bankszektor legjobb ügyfelei” – mondta el Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója a verseny szervezői által tartott online sajtótájékoztatón.

„A Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyik küldetése az önkéntes jogkövetés ösztönzése és adómorál növelése, valamint az alapvető adózási ismeretek átadása, melynek alapját az új generációk pénzügyitudatosságának és az adótudatosságának növelése adja. Feladatunkat a tavalyi évtől Adótudatossági Stratégia mentén látjuk el, melynek hangsúlyos eleme, hogy a jövő adózóit a mindennapok során is hasznosítható tudással lássuk el, azaz készség szintjén rendelkezzenek alapismeretekkel az adózás területén és tisztában legyenek az adózás lényegével. A fiatalok pénzügyekről szóló ismeretei között a közteherviseléshez kapcsolódó szabályoknak is fontos szerep jut, ezért a NAV évek óta részese és támogatója az ismeretszerzést szolgáló versenyeknek, melyek az iskolai keretek mellett segítik a tanulókat az elméleti tudáson felül a gyakorlati ismeretek megszerzésére is” – közölte Sinkáné dr. Csendes Ágnes, a NAV adóügyi szakfőigazgatója.

Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt, a Giro Zrt. vezérigazgatója azt emelte ki, hogy „hazánk pénzforgalma jelentős fejlődésen ment keresztül az utóbbi évtizedekben, amelynek történelmi korszerűsítése kezdődött meg az azonnali fizetési rendszer kialakításával. Célunk, hogy az infrastruktúra segítségével hétköznapi helyzetekben is elérhető legyen a megbízható banki átutalás. Kiemelt célunk a fizetési kultúra korszerűsítése, valamint a lakosság és kiemelten a diákok pénzügyi tudatosságának segítése. Ugyanis a naprakész pénzforgalmi tudás elengedhetetlen a tudatos pénzügyi döntések meghozatalához”.

„A diákverseny lehetőséget teremt az indulóknak, hogy talán a legfogékonyabb életkorban gazdagítsák pénzügyi ismereteiket. A mélyebb tudás birtokában ráébredhetnek, hogy a pénzügyi döntések a napi rutinokon messze túlnyúló tudomány részét képzik. Ez a felismerés, bízunk benne, hogy sok fiatal tehetséget terel majd a pénzügyi szakma irányába” – hangsúlyozta Ifj. Pleschinger Gyula, az MKB Private Banking vezetője.

Tátrai Bernadett, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. elnök-vezérigazgatója arra mutatott rá, hogy „a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. kiemelkedően fontosnak tartja a fiatal generáció pénzügyi tudatosságának és pénzügyi ismereteinek növelését, ezért döntött idén is a verseny támogatása mellett. A lakásálmok annál hamarabb válhatnak valóra, minél hamarabb kezdi meg az ember az ehhez kapcsolódó takarékoskodást, öngondoskodást. Mindezt leginkább többszázezer ügyfelünk támasztja alá, akik a lakásfelújításukat, lakásvásárlásukat, lakásuk energetikai fejlesztését a Fundamenta lakás-takarékpénztári termékeinek segítségével valósították meg. Ezért tartom fontosnak, hogy a diákok is elinduljanak ezen az úton, hogy felnőttként tudatosak és felkészültek legyenek a pénzügyek világában. Felelős döntéseikkel kiszámíthatóan és tervezhetően érhessék el céljaikat, többek között a saját otthon megteremtését”.

Hergár Eszter, a Pénziránytű Alapítvány kuratóriumának elnöke mindenkinek jó versenyzést kívánt, és hozzátette: „Mindenki nyer, aki itt résztvevő – akkor is, ha helyezést ér el és akkor is, ha nem - a tudása gyarapodni fog!”

„A tapasztalataink azt mutatják, hogy a fiatal korosztályok biztosítási ismeretei még az általános pénzügyi informáltság szintjét sem érik el. Márpedig csak az alapvető tájékozottsággal rendelkező ügyfélből lehet tudatos fogyasztó, aki tisztában van az aláírt szerződés tartalmával, élvezni tudja a versenypiac előnyeit, hogy megtalálja a számára legkedvezőbb terméket, és tudja, hol és hogyan lehet érvényesíteni a jogait” – fejtette ki dr. Molnos Dániel, a Magyar Biztosítók Szövetségének főtitkára.