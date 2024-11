Beszakadt a forint, miután megszólalt Gulyás Gergely

Csütörtök délelőtt újabb jelentős gyengülést szenvedett el a forint a devizapiacokon, átlépve a 415 forintos szintet az euróval szemben,

2022 óta nem volt ilyen gyenge a magyar fizetőeszköz az euróval szemben.

Az euró árfolyama reggel óta több mint 2 forinttal emelkedett, november elejéhez képest pedig közel 12 forintos drágulás tapasztalható. A dollár ennél is jelentősebben erősödött: havi szinten 20 forinttal, a mai napon pedig közel 3 forinttal drágult, ami megközelítőleg 1 százalékos növekedésnek felel meg.

415-ös szint fölé gyengült a forint az euróval szemben

Fotó: Depositphotos

A forint gyengülése azonban már nem csupán a főbb devizákkal szemben érzékelhető, hanem a régiós valutákkal szemben is. A román lej árfolyama meghaladta a 83 forintot, miközben a cseh korona és a lengyel złoty is új csúcsot ért el: a korona 16,42 forintot, a złoty pedig 96,328 forintot ért el, holott november elején még 93 forint alatt mozgott az árfolyamuk.

A Portfolio.hu szerint az elmúlt hat hétben a forint körülbelül 3 százalékot veszített az euróval szembeni értékéből, míg a cseh korona és a lengyel złoty árfolyama ezen időszak alatt gyakorlatilag stagnált. A forint régiótól való leválása különösen az elmúlt hét folyamán vált szembetűnővé, amit a jegybankelnök-választás körüli bizonytalanság és a globális geopolitikai feszültségek is súlyosbítottak. Az Oroszországot érintő, Magyarország gázvásárlásait is fenyegető szankciók további nyomást gyakorolnak az árfolyamra, miközben lélektani és spekulatív tényezők is hozzájárulhatnak a gyengüléshez.

A kormányinfón Gulyás Gergely minisztert is kérdezték a forint árfolyamáról. Gulyás kiemelte, hogy az árfolyam alakulásának befolyásolása szinte teljes egészében a Magyar Nemzeti Bank hatáskörébe tartozik, és a kormány tiszteletben tartja a jegybank függetlenségét.