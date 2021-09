Családlátogatás fillérekből – Marbellára olcsón is el lehet jutni

Marbella nincs a világ végén, főleg most, hogy a járvány után szépen visszaállt a fapados forgalom, ha nem is a 2019-es szintre, de legalább a közelébe. A dél-spanyol tengerpartra nagyon könnyű eljutni, hiszen a csodálatos Malaga városába mindkét ultra repül. Onnan pedig igazán nincs messze Marbella. Busszal, bérelt autóval is könnyen letudható, kevesebb, mint száz kilométer. Mivel mind a Wizz Air, mind a Ryanair heti kétszer repül Malagába, kénytelenek alacsonyan tartani az árakat. A kapitalizmus egyik előnye az árverseny, néha a kispénzű utasnak is lehet szerencséje.

S hogy miért lett hirtelen érdekes egy malagai desztináció? Hát azért, mert a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor lánya, Orbán Ráhel és családja a hírek szerint ezt a vidéket választotta új otthonául.

A repülőút árazása azt jelenti, hogy az sem jelent már tragédiát, ha a gyerekek, unokák ide költöznek, hiszen az út néhány órás, az egész hercehurca nem igényel több időt, mintha Nyíregyházáról autóznák át Szombathelyre. És nem is kerül sokkal többe a repülő, mint amennyi benzint a két megyeszékhely között elégetnénk, autópályamatricákról nem is beszélve. Vagyis akár néhány havonta bele is férhet egy Budapest-Marbella kör, ezt még egy bérből és fizetésből élő, aggódó szülő is ki tudja termelni.

A Wizz Air szomaton és kedden, a Ryanair szombaton és szerdán repül, ami azt jelenti, hogy ha mondjuk péntek reggelente fix programunk van, akkor is belefér egy gyors családlátogatás. Extrém esetben egy kedd-szerda villámlátogatás is szóba jöhet, ha épp adódik egy szülinap vagy bármi fontos.

A Wizz viszonylag egységesen árazza a járatot, 14 ezer forint a kopasz jegy – a nagy gurulós kézi poggyász, az elsőbbségi beszállás, nagy lábtér ezen felül van –, de néha be-becsusszan egy jegy tízezer forintért.