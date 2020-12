Már csak az év végéig lehet OKJ-s képzésekre jelentkezni - be is indult a roham

A cikk eredetileg laptársunk, az eletforma.hu oldalán jelent meg.

Továbbra is hatalmas az igény a rugalmasabb időbeosztású, tanfolyami rendszerben induló képzések iránt, de a felnőttképzők már csak december 31-ig indíthatnak OKJ-s képzéseket.

Ettől az időponttól kezdve az úgynevezett alapszakmák már csak iskolai oktatás keretében sajátíthatók el, és csak a többi, úgynevezett résszakma sajátítható el továbbra is tanfolyami keretek között. A változtatás részletes indoklása elolvasható A felnőttképzés megújítása 2020. című kormányzati dokumentumban.

Fotó:pixabay.com Fotó:pixabay.com

Ennek megfelelően az Országos Képzési Jegyzéket a Szakmajegyzék váltja fel, mely mindössze 174 alapszakmát tartalmaz; korábban az Országos Képzési Jegyzékben még összesen 766 államilag elismert szakmai képzés szerepelt.

A változás keretében több népszerű szakma teljesen kikerül a jegyzékből, több pedig csak iskolarendszerű képzésben, 2-5 év alatt lesz majd megszerezhető.

Az alapszakmák ötéves technikumban, hároméves szakképző iskolában, illetve iskolarendszerű felnőttoktatásban másfél-három év alatt lennének elsajátíthatók.

Az érettségire épülő szakképzéseket mostantól pedig csak iskolai rendszerben lehet majd tanulni.

A Szakmajegyzék alapján tanfolyami formában mindössze 73 rész-szakképesítést lehet majd tanulni. Bár a jelenlegi információk szerint a felnőttképzésben korlátozás nélkül annyi specializáció és rész-szakképesítés jelenhet meg, amennyit a munkaerőpiac indokol, a megjelent képzési jegyzéken kívül egyelőre nincs pontos információ, milyen képzéseket lehet majd 2021-től rugalmasabb, tanfolyami rendszerben indítani.

Ez a bizonytalanság is tovább növeli a jelentkezési kedvet az idén utoljára induló OKJ képzésekre.

A TanfolyamOKJ.hu portál adatai szerint jelentősen meg is nőtt a jelentkezők száma az idén induló, rövidebb idő alatt elvégezhető OKJ-s tanfolyamokra; a fokozott érdeklődésre való tekintettel a felnőttképzők több őszi csoportot is indítanak a tanulni vágyóknak.

A most megszerzett szakmai végzettségek ugyanakkor nem vesznek el, ugyanolyan teljes értékű szakmai bizonyítványnak számítanak a szakképzés rendszerének megváltozása után is.

Az új törvény értelmében azok a felnőttképző intézmények, amelyek a felnőttképzésről szóló törvény szerinti engedéllyel rendelkeznek, 2021. január 1-jétől csak részszakmára felkészítő szakmai oktatást és szakképesítésre felkészítő szakmai képzést indíthatnak.

A munkaerőpiaci felnőttképzésben a jövőben az oktatás és a vizsgáztatás is el fog majd válni egymástól.

Míg most az iskolák is megszervezhetik a vizsgákat, a jövőben a felnőttképzők csak tanúsítványt állíthatnak ki, a szakképesítést igazoló bizonyítványhoz pedig akkreditált vizsgaközpontban kell majd vizsgázni.

A 2019-es adatok szerint az országban 1581 felnőttképző található, ebbe a számba beletartoznak az állami és egyházi fenntartású iskolák és a szakképzési centrumok is. Utóbbiak jogosultsága továbbra is él majd, azonban a tervezet értelmében a piaci alapon működő vállalkozások és nonprofit szervezetek határozatlan időre szóló engedélye megszűnhet.

Mindenki másképp’ csinálja

Az érdeklődők megnövekedett számára utalhat, hogy az egyik legnagyobb felnőttképzéssel foglalkozó cég honlapján a következő szöveg fogadja az odalátogatókat:

„Kedves Érdeklődők és Hallgatóink! Az OKJ változások miatt hatalmas túljelentkezés, érdeklődés és információkérés irányul az EFEB dolgozói felé. Öt munkatársunk folyamatosan veszi a telefonokat, és mindannyian több, mint száz e-mailre válaszolunk naponta úgy, hogy a futó tanfolyamokat is ki kell szolgálnunk. Így is nagyon sokan lesznek, akik azt tapasztalják, hogy nem tudnak elérni, vagy e-mailjükre csak 1-2 nap késéssel tudunk válaszolni. Mindazonáltal kérjük, hogy inkább írásban (e-mailben) kérjenek információt, erre könnyebben tudnak kollégáink akkor válaszolni, amikor erre lehetőségük van.”

A Pannon Oktatási Központ által meghirdetett tanfolyamok közül csak bizonyos szakmák iránt nyilvánult meg komolyabb kereslet, ezeknél azonban a korábbi évekhez képest kétszeres, sőt esetenként háromszoros növekedést is tapasztaltak a felnőttoktatással is foglalkozó intézményben – tájékoztatta lapunkat Fődiné Nyeste Erika, felnőttképzési előadó.

Főleg a pénzügyekkel kapcsolatos szakmai tanfolyamok iránt élénk az érdeklődés, így a bér ügyintézői, a tb ügyintézői és vállalkozói mérlegképes könyvelői szakirányok esetében kellett újabb csoportokat indítani.

Népszerűek még a munkavédelmi technikusi, és a tűzvédelmi előadói szakirányok is, többségükben azok, melyekről már most tudni, hogy december 31. után kikerülnek az OKJ-s tanfolyami rendszerből.

A korábbiaknál nagyobb volt az érdeklődés az aranykalászos gazdaképzések iránt is.

A Pannon Oktatási Központ ugyanakkor már a tervezett változtatás meghirdetésével egy időben felkészült a „rohamra”, és már augusztustól elkezdett új tanfolyami csoportokat indítani. Mostanra ezek száma 14-re bővült.

A megnövekedett tanfolyami létszám ugyanakkor nem okoz gondot, a hallgatókat kényelmesen el tudják helyezni azokban a termekben, melyek a járvány miatt felszabadultak; a Központ magángimnáziumként is funkcionál, így az évfolyamok nagyobb része online oktatásban vesz részt, helyükre pedig érkezhetnek az OKJ-s tanfolyamok résztvevői.

Milyen következményei lesznek a tanulókra nézve a változásoknak? A jelenleginél jóval kevesebb szakma közül lehet majd választani.

A képzések ára nagy valószínűséggel drágulni fog, hiszen a mainál hosszabb lesz a képzési idő.

Kevesebb képző közül lehet majd választani.

Az OKJ képzések megszűnése után több év alatt lehet majd csak elvégezni a szakmai képzéseket, ez megnehezíti a munka és család melletti szakmaváltást.

A külföldi munkavállalás sokkal nehezebbé válhat, hiszen egy OKJ-s végzettség megszerzése ehhez elengedhetetlennek számít.

"Az építőiparral és az egészségüggyel kapcsolatos szakmák tanfolyami keretek közötti oktatása iránt volt a korábbiaknál erőteljesebb az érdeklődés a Géniusz Plusz Oktatási Kft.-nél" – mondja Pál Zoltán ügyvezető igazgató.

Ők már szeptemberben előre szaladtak, és azon szakmák esetében, melyekről tudott volt, hogy OKJ-s keretek között 2021-től nem már indulhatnak tanfolyamok, pluszt csoportokat állítottak be.

A megnövekedett érdeklődést mutatja, hogy eddig még nem fordult olyan elő, hogy decemberben indult volna náluk tanfolyami csoport.

Mivel a Géniusz Plusz nem saját ingatlanban folytat oktatási tevékenységet, ezért a tanulói létszám bővülése miatt arra kényszerültek, hogy plusz termeket béreljenek. Erre a járványhelyzet miatt is szükség lett volna, hiszen a távolságtartás szabályainak betartása miatt a kisebb létszám is csak több teremben fér már el.

A Soter-Line Oktatási Központ oktatási igazgatója, Madarász Erik azt mondja, náluk főleg a fotós, a lakberendezői és a grafikus szakmákat oktató tanfolyamok iránt nőtt meg jelentősebben az érdeklődés, de azt is hozzátette, hogy olyan a korábbi években is előfordult, hogy még decemberben is indítottak tanulócsoportokat, bár nem olyan számban, mint idén.

Ligetvári István, az Oktáv Továbbképző Központ oktatási igazgatója úgy becsüli, hogy mintegy tíz százalékkal nőtt meg a jelentkezők száma azon szakmák esetében, melyekről tudható, hogy az új képzési rendszerben már tanfolyami keretek között nem lesznek oktathatók, bárt azt is hozzátette, hogy túljelentkezés semmiképpen sem tapasztalható.

A megnövekedett igények kielégítése miatt ők három plusz tanfolyami időpontot is beiktattak decemberre.