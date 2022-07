Kinek lesz brutális a téli gázszámla?

A csütörtökön megjelent rendelet sok kérdést tisztázott, így a legfontosabbat, az árakat is. Ugyanakkor sok kérdés maradt nyitva, hiszen az egy mérőórával rendelkező társasházak esetében ugyan nem kell a lakóknak a piaci árat megfizetni, ám a korrekció mértéke nem derült ki.

Mivel a rezsicsökkentés módosításakor havi értékekről beszélt Németh Szilárd és Gulyás Gergely is, sokak számára nem egyételmű a helyzet. Hiszen a téli időszakban mindenki többet fogyaszt, így ekkor még azok is átlépik a korábban bejelentett értéket, akik összességében alatta maradnak. A most megjelent jogszabály éves fogyasztási összeget ad meg, mindezek alapján a télen fizetendő összeget nem befolyásolja. Plusz összeget egy hónap túllépése esetén biztosan nem kell fizetni.

Hogy technikailag hogyan fogják a szolgáltatók nyilvántartani a folyamatokat az viszont finoman szólva is kérdéses. A rezsimódosításkor a miniszter és a biztos azt említette, hogy a tavalyi fogyasztás alapján adnak számlát az energiacégek, ugyanakkor emiatt biztosan sokan fognak áttérni az átalány helyett havi elszámolásra. Ez már csak azért is racionális döntés számukra, mert így az olcsóbban biztosított mennyiség erejéig kevesebbet kell fizetniük, a mostani, megugró inflációt tekintve pedig már az is egyfajta megtakarítás, ha 3-4 hónapot nyer az érintett személy, mielőtt ki kell fizetnie a számlákat.

Bár a kormány által biztosított „felkészülési határidő” tragikusan rövid, aki teheti, annak érdemes energiatakarékos vagy megújuló energiaberuházást végrehajtani. A mostani árak ugyanis – az általunk ismert – európai értekkel összevetve erősek. Így minden energetikai beruházás megtérülési ideje látványosan csökken.