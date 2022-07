Óriási zajvédelmi program indul Ferihegyen - így lehet pénzt szerezni ablakcserére

Ahogy arra a Budapest Airport (BA) közleménye is emlékeztet: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében még 2016 februárjában jelölte ki a légiközlekedési hatóság a zajgátló védőövezetet, aminek a határait a hazai jogszabályok szerint állapították meg – tekintettel a következő tíz évben várható légiforgalom alakulására.

A BA azonban ennél már jóval korábban, 2008-ban önkéntes alapon megkezdte a repülőtér környéki lakóingatlanokban a lakossági ablakszigetelési programot, ami elsősorban a főváros 17 és 18. kerületének egy részét, illetve Üllő és Vecsés bizonyos körzeteit érintette.

Több ezer ingatlantulajdonost érint a program. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd Több ezer ingatlantulajdonost érint a program. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

2008 és 2020 között mintegy 1500 ingatlantulajdonosnak ajánlották fel a lakossági ablakszigetelési program, amelyet többszöri felhívást követően, az érintett lakók összesen 30 szaléka igénybe is vett.

A Budapest Airport tulajdonosai és menedzsmentje még 2019-ben önként döntött arról, hogy a vállalat a már évek óta futó zajvédelmi programját nagyságrendekkel kibővíti, mind a bevonásra kerülő területeket, mind pedig az erre szánt forrást többszörösével megnövelve, az elérhető szolgáltatásokat pedig kibővítve. A koronavírus járvány miatt azonban a program indulását el kellett halasztani, tekintettel arra, hogy a munkálatok személyes kontaktussal jártak volna.

Annak érdekében, hogy a program és az újonnan bevonásra kerülő településrészek a lakók igényéhez igazodjon, a Budapest Airport 2022 év elején konzultációt kezdeményezett az érintett kerületek és települések polgármestereivel. 2022 júniusára, többszöri egyeztetést követően az 1,2 milliárd forintos keretösszegű program véglegesítésre került, és a következő 3 évben meg is valósul.

A program keretében kérhető szolgáltatások:

Pótlólagos ablakszigetelés: a házak lakó- és pihenőhelyiségeinek nyílászáróira ingyenesen kérhető olyan 6 mm vastagságú plusz üvegtábla az ablak nyíló szárnyának belső felületére, ami akár 10-12 decibellel csökkentheti a külső zajokat.

Ablakcsere: 10 évnél idősebb ablakok esetében a hálóhelyiségekben ingyenesen, egyéb lakóhelyiségekben (pl. nappali) költségmegosztással kérhető.

Redőnytok szigetelése: olyan ablakok esetében, ahol a redőny közvetlenül az ablak felett egy tokban található, a redőnytok hangszigetelése is ingyenesen kérhető.

Szellőztető berendezés: olyan hangszigetelt fali készülék is ingyenesen kérhető a hálószobákba a nyugodt alvás érdekében, amely zárt ablak mellett – vagyis a külső zajok kizárásával - is friss levegőt juttat kintről a hálószobába

A programra szeptembertől lehet jelentkezni több fázisban. Az első fázisban azokon a területeken lesznek elérhetőek a kibővített zajvédelmi lehetőségek, ahol már korábban is meghirdetésre került a program, biztosítva ezzel, hogy a kibővített szolgáltatások lehetőségével az itt található ingatlanok tulajdonosai is élhessenek. Ezt követően több lépésben halad tovább a program, az érintett településeken és kerületekben egyszerre bővítve lépésről lépésre az érintett területeket. További újdonság, hogy most először részt vehet a programban néhány kőbányai ingatlantulajdonos is, a 10. kerület korábban nem szerepelt az érintett területek között.

Az összesen 4 ezer érintett lakóingatlan tulajdonosait a Budapest Airport postai úton, levélben is tájékoztatja majd a program egyes fázisairól, a program részleteiről és a jelentkezés menetéről. A programban minden ingatlantulajdonos részt vehet, akinek a kijelölt területen ingatlanja van, és a feltételeknek megfelel. A programra történő jelentkezés menete a korábbinál még gyorsabb és egyszerűbb lesz, az érintett lakóházak tulajdonosai külön erre a célra létrehozott weboldalon is leadhatják majd igénylésüket.

A mélyalvási díj is erre megy

A repülőtér-üzemeltető a légitársaságok által az éjfél és hajnali öt óra között Budapest felett végrehajtott fel- és leszállások után fizetendő mélyalvási díjból befolyt összeget is a zajvédelmi programra fordítja. Továbbá egy évvel ezelőtt a vállalat megkezdte a zajvédelmi zónában található több iskola- és óvodaépület ablakszigetelését vagy ablakcseréjét is az érintett önkormányzatokkal közösen kiválasztva az intézményeket - közölte a BA.