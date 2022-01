Rossz hírünk van az idei átlagnyugdíjról

Egészen rendkívüli helyzet fog idén kialakulni a szerény nyugdíj- és a brutális minimálbér-emelések következtében, minekután a kormány csak az inflációt veszi figyelembe az időskori ellátások emelésénél. Arról, hogy az ilyen - bérváltozással nem törődő - emelésnek milyen következményei vannak, többször is írtunk már. Például akkor, amikor az elmúlt néhány évben felgyorsuló folyamatról számoltunk be, mely eredményeként egyre nagyobb a hivatalosan, statisztikailag is szegénynek számító nyugdíjasok aránya.

Kapcsolódó cikk Megállíthatatlanul egyre szegényebbek a magyar nyugdíjasok Egy friss statisztika rávilágít arra, hogy a koronavírus-járvány első éve hogyan érintette a társadalom életkörülményeit. Ezúttal a nyugdíjasokra fókuszáltunk.

Nem kell hozzá túl nagy jóstehetség, de ezen a trenden az idei év sem fog változtatni, sőt! De kezdjük először az ismert tényekkel. Idén 5 százalékkal emelte a kormány a nyugdíjakat, aminek eredményeként 7886 forinttal, 165 610 forint lesz az átlagos öregségi nyugdíj.

Emellett a minimálbér brutális mértékkel, közel 20 százalékkal nőtt január elsejétől, ami a versenyszféra más bérkategóriáira is hatással lesz, így 2022-ben is dinamikus, akár kétszámjegyű lehet a bérnövekedés üteme.

Kapcsolódó cikk Lesz nyugdíjas, aki 2500, más 100 ezres emelést kap ma Szerdán érkezik az idei első emelt nyugdíj az érintettekhez. Mivel mindenki egyforma emelésben részesül, óriási eltérések lesznek a plusz összegek tekintetében.

Az átlagos nyugdíjra visszakanyarodva, jelen cikkünkben egy sokkal átfogóbb adattal fogunk dolgozni, a nyugdíjak, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők átlagos ellátásával. Vagyis azok átlagával, akik nemcsak a korhatár betöltése révén, hanem más módon is nyugellátásra jogosultak. A Központi Statisztikai Hivatal adatsora szerint 2021. januárjában az összes ellátás átlaga 137 375 forint volt (szerk.: az öregségi nyugdíj átlaga 150 571 forint - ezzel kalkuláltunk mi is a korábbi cikkeinkben).

Mivel tavaly kétszer is korrigálta kormány a nyugdíjakat, ezt 1,8 százalékkal kell emelnünk és csak utána számolhatjuk ki az ez év januári átlagot, ami 5 százalékkal nőtt tovább. Ezek eredményeként az ellátások átlaga 146 840 forintra fog emelkedni. Ám akárcsak a bérekben, úgy ezen a téren is hatalmas különbségek vannak a megyék között.

Nagyjából 400 ezer ellátott él a három megyében. (Fotó: Pixabay) Nagyjából 400 ezer ellátott él a három megyében. (Fotó: Pixabay)

A legmagasabb az ellátások átlaga Budapesten, ahol az idei emelés után 181 875 forintot kaptunk. A fővárosi értéktől jócskán leszakadva következik Fejér megye, ahol átlagosan 156 522 forintot kapnak az érintettek, a dobogó harmadik fokára pedig Pest megye került 155 259 forinttal.

A rangsor legvégén az ország keleti megyéi szerepelnek. A legalacsonyabb a nyugellátások átlaga Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 124 972 forintra jön ki. Az előtte álló Békés megyében 128 668, Bács-Kiskunban pedig 130 324 forint az átlag.

A legmagasabb és a legalacsonyabb átlagot regisztráló Budapest és Szabolcs megye között 56 903 forintos különbség van. Ez az olló a két megye között egyébként 2000 óta, amióta rendelkezésre állnak ezek az adatok, évről évre folyamatosan nyílik. 2000-ben még "csak" 12 ezer forinttal haladta meg a fővárosi átlag a Szabolcs megyeit. És még egy érdekes információ:

idén a legkeletibb megyében élő érintettek annyit kapnak átlagosan, mint 2014-ben a fővárosiak.

De térjünk vissza az eredeti felvetésünkhöz. A fenti ábrán jól látható, hogy a három legalacsonyabb átlag annyira kevés, hogy idén ez már nem éri el a nettó minimálbér összegét, a 133 ezer forintot sem.

a Szabolcs megyeiek,

a Békés megyeiek,

valamint a Bács-Kiskun megyeiek

átlagosan még a kötelezően fizetendő legkisebb bérnek megfelelő összeget sem kapják meg havonta. Igaz, a Jász-Nagykun-Szolnok megyeiek sem örülhetnek túlzottan, hiszen mindössze 1743 forinttal magasabb a megyei átlagos nyugellátás a nettó minimálbérnél.

Amennyiben az iménti becslésünk helyesnek bizonyul majd, úgy újabb kellemetlen következményként jegyezhetjük ezt fel az inflációkövető nyugdíjemelés számlájára. Ugyanakkor újabb érvként is szolgálhat ez a tény arra, hogy ideje figyelembevenni a bérnövekedési ütemet is az ellátások emelésekor.