Hiányzik a Nap? Itt egy lenyűgöző videó róla

A 2010-ben útnak indított Solar Dynamics Observatory, azaz Napdinamikai obszervatórium Föld körüli pályáról vizsgálja a naptevékenységet. Az amerikai űrkutatási hivatal Élet egy csillagal nevű programjának részeként a küldetésnek a Nap változékonyságát okozó tényezők jobb megértése a célja, elsősorban pedig a Nap mágneses terének, illetve annak a vizsgálata, hogy miként jut el a Földre az így keletkezett energia napszél, illetve különböző részecskék, sugárzások formájában.

A most magunk mögött hagyott napciklus pillanatfelvételei (Kép: NASA) A most magunk mögött hagyott napciklus pillanatfelvételei (Kép: NASA)

Ez a tudás azonban nem szükséges ahhoz, hogy élvezni lehessen az SDO 11 évnyi felvételeiből összevágott filmet, amelyen életet adó csillagunkat egy gigantikus lávalámpaként csodálhatjuk meg. Ez az időtartam pont megfelel egyébként a naptevékenység 11 éves, ciklikus változásának, amely a csillag mágneses pólusainak mostani tudásunk szerint ugyanilyen időközönként történő megcserélődéséhez kötődik.

hirdetés

A videó elején a naptevékenység nagyjából a minimumon van, majd az anyag közepe felé éri el maximumát, ilyenkor látni a legtöbb látványos jelenséget, napfoltokat, napkitöréseket. Érdemes azért gondolatban hozzátenni: azok a látható kisülések, kitörések és foltok többségében egész bolygónk elférne tokkal-vonóval, és akár egyetlen ilyen aprónak látszó villanás energiája is elég lenne a teljes emberi civilizáció megsemmisítéséhez, ha egy kicsit közelebbről lenne szerencsétlenségünk megcsodálni.

Az SDO élettartamát eredetileg csupán öt évre tervezték, de egyelőre tökéletesen működik. Amellett, hogy rengeteg felbecsülhetetlen értékű adatot gyűjtött, a műszer igazolta egy korábban csak elméletben feltételezett, új típusú mágneses napkitörés létét is. Az ilyen kutatások nemcsak a körülöttünk lévő világ jobb megértését szolgálják, hanem potenciálisan a földi élet, de legalábbis az emberi civilizáció túlélésének zálogát is jelenthetik, mivel a dolgok mai állása szerint egy komolyabb napkitörés okozta, pont a bolygónkat eltaláló mágneses vihar akár évekre is kiüthetné a teljes internet- és kommunikációs hálózatot, a naptevékenység bármilyen drasztikus megváltozása pedig minden földi létformára végveszélyt jelentene.