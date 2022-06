Milliókat csábítottak át a villámgyors vonatokra - magántőkéből

Több mint tíz évvel ezelőtt az Obama-Biden adminisztráció nagyszabású vasútfejlesztési terveiben szerepelt a floridai gyorsvasút megvalósítása. Az 521 kilométer hosszú vaspálya, vagyis a Florida High Speed Rail azonban annak ellenére kudarcba fulladt, hogy 8 milliárd dolláros szövetségi támogatást terveztek be a vonal megépítésének első szakaszára. A 270 kilométer/óra sebességgel robogó vonatok azonban egyetlen személyt sem szállítottak Florida fővárosa, Tallahassee és Tampa között. Most viszont más vonalon, más tervek alapján és teljesen más koncepcióval megvalósul a floridai szuperexpressz.

A siker titka - talán? - a magántőke belépése.

A Brightline néven futó vasútfejlesztést ugyanis szinte teljes egészében a magánszféra finanszírozza.

Fotó: Brightline Fotó: Brightline

A floridai szuperexpressz a korábbi tervekkel ellentétben Miamiból indul és Ft. Lauderdale, West Palm Beach érintésével idén ősszel éri el Orlando nemzetközi repülőterét, hogy aztán Tampa felé vegye az irányt. (Közben azért még bővül is, mert a már működő szakaszon két új megállót, Aventurát és Boca Ratont is beiktatják.) A költségek viszont jelentősen emelkedtek az elmúlt években: csupán az orlandoi megálló és szervizüzem megépítése 2,7 milliárd dollárt emésztett fel.

A 2018-ban felavatott eső szakaszt - ahol Amerikában gyártott Siemens lokomotívok közlekednek! - már most is évente 3 millióan veszik igénybe, az orlandoi nemzetközi reptér beiktatásával ez a szám megduplázódhat. Az ok roppant egyszerű: a Brightline-nal mindössze három órára csökken a Miami - Orlando távolság, ami nem csak a helyi lakosoknak, hanem - és elsősorban - az ide érkező turistáknak roppant vonzó.

Konnetorok, USB-aljzatok találhatóak az asztalokba süllyesztve. Fotó: Brightline Konnetorok, USB-aljzatok találhatóak az asztalokba süllyesztve. Fotó: Brightline

Most ugyanis az orlandoi szórakoztató parkokba érkezők egy jelentős része Miamiban (esetenként Tampában) landol, majd kocsit bérel és négy-öt óra alatt leküzdi magát az ottani hotelekbe. Az pénzben is - a csúcsforgalomban töltött időről nem is beszélve - költséges megoldás. A gyorsvasúttal mindez fejenként 100 dollárba kerül. Kényelmesen és gyorsan.

Ilyen, úgynevezett érintésmentes mosdókat használhatnak az utasok a háromórás út alatt. Fotó: Brightline Ilyen, úgynevezett érintésmentes mosdókat használhatnak az utasok a háromórás út alatt. Fotó: Brightline

A vonal második szakasza néhány hónapos késéssel idén ősszel készül el, az utasok pedig 2023. tavaszától vehetik majd igénybe a Miami-Orlando szakaszt. Az orlandoi állomás a reptér idén ősszel elkészülő, új, “C” termináljába fut be - onnan lehet továbbutazni busszal a városközpontba, repülővel pedig praktikusan bárhová.

A még átadás előtti orlandói Brightline állomás. Fotó: Brightline A még átadás előtti orlandói Brightline állomás. Fotó: Brightline

A Brightline adatai szerint a gyorsvasút évente 3 millió gépkocsi utat vált majd ki, ami önmagában jelentősen csökkenti a környezeti ártalmakat.

Fotó: Brightline Fotó: Brightline

A Brightline biodízellel hajtott lokomotívokat a kalifornai Sacramentoban készíti a Siemens. Ugyanezen cég, vagyis a Brightline építi egyébként a Las Vegas-Los Angeles gyorsvasutat is - ott viszont elektromos meghajtással. A 260 mérföld hosszú vonalon óránként 180 mérföldes sebességgel robognak majd a szerelvények. A számítások szerint itt is évente 3 millió autó útját váltja majd ki a vasútvonal.