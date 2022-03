A román posta kifakadt - veszélyben lehet a magyar választások tisztasága?

A jelenlegi magyar kormányhoz lojális Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) rádiós hirdetésében és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szórólapján arra kéri az április 3-i magyarországi választások erdélyi szavazóit, hogy ne bízzák a levélszavazatot a postára, keressék vele munkatársaikat.

A Román Posta állásfoglalásában becsmérlőnek minősítette a magyar szervezetek kampányát. Megállapította, hogy - noha a társaság pontos neve nem szerepel a hirdetésekben - egyértelmű, hogy az utalás rá vonatkozik, hiszen nincsen más postai szolgáltató Romániában, amelyik a levélszavazatok célba juttatásával foglalkozna, jelentette az MTI. Azt is közölte: a hirdetések elégedetlenséget váltottak ki a postai kézbesítők sorában, akik az elmúlt hetekben kifogástalanul célba juttattak mintegy háromszázezer választási levélcsomagot. A posta álláspontja szerint a következő lépés az lett volna, hogy a posta juttatja el a levélszavazatokat is a magyarországi választási hatóságnak.

"A Román Posta anélkül vált a választások kapcsán kialakult politikai csata áldozatává, hogy ennek köze lenne a szolgáltatásai minőségéhez" -

áll az állásfoglalásban.

Mindennek azért van különös jelentősége, mert, ahogy a 24.hu tudósítása alapján láthatjuk, a Vajdaságban is kikerülte a postát a Fidesz-barát Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), amikor az összes szavazási levélcsomag náluk landolt, arra hivatkozva, hogy a Concordia Minoritatis Hungaricae szerződést kötött a Szerb Postával arra vonatkozóan, hogy a VMSZ kézbesítheti csak a csomagokat a választóknak. Pásztor István, a VMSZ elnöke azt mondta, úgy tudták, a posta külső segítséget kért.

A Magyar Mozgalom erre reagálva jelezte, szerinte akciójával a VMSZ veszélybe sodorta a magyar választások tisztaságát, hiszen a VMSZ aktivistái a csomagok átadásakor állítólag nem adnak átvételi elismervényt, nincs nyoma annak, hogy ki vette át pontosan a csomagot, így nem tudni, nem a választópolgárok helyett töltik-e a ki a választási íveket. A 24.hu-hoz egy olvasói levél is eljutott, amelyben egy vajdasági olvasó jelezte, hogy szülei házánál is segítettek VMSZ-aktivisták, és kitöltötték a szavazólapot a Fidesz-KDNP javára.

De mi történik Erdélyben?

Ebben az értelemben tehát a román posta állásfoglalása felvetheti annak gyanúját, hogy a romániai szavazólapok begyűjtése valóban nem szolgálja a magyar választások tisztaságát.

"Erdélyszerte a levélszavazatokat teljesen törvénytelenül, a kisebbségi szervezet székházaiban, polgármesteri hivatalokban és parókiákon is gyűjtik, miközben arra buzdítják az embereket, hogy ne a postán küldjék, mert állításuk szerint ez nem biztonságos" – írta az Eurnews olvasója, "átláthatatlannak" nevezve a levélszavazás erdélyi lebonyolítását, lévén "a szavazatok útja teljesen ismeretlen."

Ezt támasztotta alá Magyari Nándor László, a Babes Bolyai Tudományegyetem szociológiaprofesszora, a "Kezdeményezés az erdélyi pluralizmusért" csoport aktivistája az Euronews-nak nyilatkozva, aki szerint a titkos és egyenlő szavazat elve sérül ezzel az eljárással.

Amikor a halottak szavaznak

A Nemzeti Választási Iroda Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő adatigénylésére közölte, hogy az elmúlt négy évben 3085 elhunyt neve került ki a nyilvántartásból, közölte még az Euronews.

Magyari Nándor László is úgy tudja, hogy három-négy-öt évvel ezelőtt elhalálozott erdélyi magyarok is kaptak most levélszavazási csomagot, sőt, olyanok is, akik nem is regisztráltak, kérdés, milyen címlista alapján találták meg őket. A professzor jelezte, hogy elképzelhető a kétszer szavazás lehetősége is, hiszen Nagyváradon, Szalontán sokaknak van magyarországi lakásuk, nehéz ellenőrizni, átruccannak-e élőben is szavazni levélszavazatuk feladása után.

Van elv és van gyakorlat

László Róbert, a Political Capital választási szakértője elmondja, hogy a választási iroda "minden egyes választás és népszavazás előtt, minden regisztrált állampolgárnak kérdés nélkül kiküldi a levélcsomagot, benne a szavazólappal – anélkül, hogy tudná, közülük hányan lehetnek még egyáltalán életben". A levélben szavazóknak nem feltétlenül kell a saját lakcímükre kérni a levélcsomag postázását – így aztán akár a regisztráció során segítőkésznek mutatkozó aktivisták számára is könnyen hozzáférhető címet is megadhattak."

Elvileg a levélszavazásnál a csalás kizárt, gyakorlatilag viszont a törvény nem írja elő a válaszboríték postai úton történő visszajuttatását, hanem az leadható a konzulátusokon vagy a helyi magyar szervezeteknél is. A szavazólapok összegyűjtése tehát nem törvénytelen, kivéve, ha valaki kívülről "besegít" a kitöltésben, ezt viszont elég nehéz bizonyítani. Ahogy az azonosító íveken az aláírások hitelességét is.