Pintér Sándorhoz kerülhet az egészségügy

A HVG vette észre, hogy a parlament honlapjára felkerült, Gulyás Gergely által jegyzett, a pandémia miatt vészhelyzet megszűnésével kapcsolatos jogi kérdéseket rendező törvényjavaslatban egy új megnevezés, "az egészségügyért és közbiztonságért felelős miniszter" szerepel.

Ez arra utal, hogy az új kormányban az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Belügyminisztériumhoz kerülhet az egészségügy felügyelete. A várakozások szerint a belügyi tárcát újra Pintér Sándor kaphatja meg a kormány megalakulásakor.

A mintegy 70 oldalas salátatörvényben egyébként szerepel a fenti kifejezés mellett "az egészségügyért felelős miniszter és a közbiztonságért felelős miniszter" megfogalmazás is, amiből akár az is kiolvasható, hogy két külön miniszter felel majd a két területért, de az is elképzelhető, hogy a rohamtempóban elkészült szövegben nem figyeltek ilyen nüanszokra.