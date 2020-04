99,5 százalékkal csökkent a ferihegyi utasszám áprilisban

Az elmúlt években, illetve a jelenlegi válságidőszak során végzett felelős gazdálkodásnak köszönhetően a Budapest Airport helyzete stabil, és még egy a vártnál hosszabb visszaesés esetén is az marad, mondta még el Schnitzler.

Mivel sokkal kevesebb embert kell kiszolgálni, elkerülhetetlenül jönnek a leépítések a Budapest Airportnál is. Erről közelebbi számokat Schnitzler nem közölt. Viszont elmondta, hogy egy alapítvány felállításáról döntöttek, hogy a nehéz helyzetbe került kollégákat támogatni tudják. Ehhez már körülbelül 125 000 euró áll rendelkezésre.

Az utasforgalom majdnem teljesen leállt, de a munka nem. Jelenleg is zajlik építkezés a repülőtéren. Épül az új utasmóló második fázisa, az új csomagosztályozó csarnok és egy hangár is. Az elmúlt néhány hétben megújult több gurulóút és repülőgép-állóhely, illetve teljes karbantartást végeztek az I. futópályán.

Schnitzler szerint a teljes talpra állás legkorábban 2022-ben következhet be, de persze 2021-ben már jobb nyárra van kilátás, mint az idén.

A Wizz Air péntektől több járat üzemeltetését tervezi, ami Schnitzler szerint ösztönzőleg hathat a piacra. Néhány utasszállító járat most is működik, mondja, mely kis számban hoz utasokat Budapestre, illetve elviszi a Magyarországot elhagyni szándékozókat. Ezek száma naponta 4-5, az ilyenkor korábban szokásos több mint háromszázzal szemben.

Schnitzler elmondása szerint a jelenlegi cargo forgalmuk 80-85 százalékát továbbra is az általános teheráru teszi ki: autóipari alkatrészek, elektronikai, távközlési, gyógyszeripari és divatcikkek. A fennmaradó 15-20 százalék pedig a koronavírus-járvány elleni küzdelmet támogató logisztikai tevékenységekhez kapcsolódik: arcmaszkok, kesztyűk, védőruhák, lélegeztetőgépek, melyek legnagyobb részt Kínából érkeznek.

