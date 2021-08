A járvány Gyurcsány Ferenc pártját is megfogta: tavaly veszteséges lett a webshopjuk

A koronavírus-járvány a gazdaság szinte minden ágát megrázta, a kevés kivételek egyike a kiskereskedelem volt, azon belül is a napi fogyasztási cikkeket árusító helyek tudtak valamekkora forgalmat megőrizni a legnehezebb időkben is. Valamint a webshopok, hiszen a kijárási és egyéb korlátozások miatt a kereslet egy jó része átterelődött az internetes kereskedelemre. Aki tehette, itt intézte szokásos bevásárlását, ami nem korlátozódott az élelmiszerre, háztartási cikkekre: a nagyobb értékű berendezéseket, háztartási gépeket is itt vásárolták meg.

A szakadt, lerongyolódott ruhákat is pótolni kellett, a járvány legrosszabb napjaiban is, ezen termékek iránt tehát megmaradt a kereslet. Van azonban egy olyan szegmense ennek a piacnak, ahol a járvány visszafogta a forgalmat: a politikai marketingre építő webshop nem volt jó üzlet ezekben a hónapokban.

Az egyik párt, a Demokratikus Koalíció (DK) esetében ez bizonyossággal kijelenthető. A párt webshopját üzemeltető Déká Rendezvény Kft. (Déká) ugyanis tavaly veszteséggel zárt, a megelőző két évi nyereség után. A cég 26,3 millió forintos forgalom mellett 11,6 milliós veszteséget volt kénytelen elkönyvelni 2020-ban.

A DK webshopjában nemcsak címkézett, pártlogóval, a párt vezető arcaival diszített ruházati termékeket lehet venni, hanem bögréket, kulcstartókat, hűtőmágneseket, de még gyufát és lufitartó pálcát is. Valamint a párt világfelfogását tükröző könyveket.

Egy évvel korábban, 2019-ben még 18,3 milliós nyereséggel zárt a Déká, 54,2 milliós forgalom mellett. Nem lehet tehát nem észrevenni, hogy "valami" bezavart a rákövetkező, 2020-as évben. És valóban, kérdéseinkre azt a választ kaptuk a Demokratikus Koalíció pártigazgatójától, Sebián-Petrovszki Lászlótól, hogy a járvány évét ők is megszenvedték.

"Sajnos a 2020-as év valóban kb a felére csökkentette az árusításból származó bevételét a kft-nek, ennek fő oka, hogy a COVID miatt nem voltak DK-s rendezvények, ahol lehetőség lett volna árusításra, és a webshopban is visszaesett az érdeklődés" - közölte érdeklődésünkre.

Tájékoztatása szerint "mindez a folyamat természetesen a kft általános pénzügyi mutatóiban is látszik, természetes, hogy a rendezvények elmaradása egy főleg rendezvényszervezéssel foglalkozó cég esetén lecsökkenti a bevételeket, így a 2020. évet veszteséggel zártuk".

Az idei évük jobban alakul. Mint lapunknak elmondta:

"Miniszterelnök-jelöltünk, Dobrev Klára bejelentése óta a megrendelésekben masszív emelkedést érzékelünk, és a rendezvényeinken kapható Dobrev Klárás bögre a slágertermék, a vasárnapi Kongresszusunkra külön extra mennyiséget kellett gyártatnunk."

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy mely termékek iránt nagyobb az érdeklődés, és mit tudnak a vásárlóik összetételéről kor és nem szerint. Sebián-Petrovszki László szerint a DK webshopja közel 10 éve működik, így már láthatók bizonyos tendenciák abban, hogy a szimpatizánsaik mikor és milyen termékek iránt érdeklődnek leginkább.

"Általános tapasztalatunk, hogy választási időszakban több megrendelés fut be, így 2018-ban árusításból több bevétele volt a kft-nek, mint 2017-ben, és 2019-ben még ezt is sikerült növelnünk. Ez a növekedés a Special Feri termékeknek volt köszönhető, különösen az ebben a márkában készült kapucnis pulóvereknek" - mondta.

Hozzátette, hogy a vásárlók életkorát és nemét nem gyűjthetik, így ilyen adatokkal nem rendelkeznek, ugyanakkor a személyes árusításon tapasztaltak szerint elmondható, hogy a Special Feri termékeket inkább a fiatalok, a bögréket, kulcstartókat, könyveket elsősorban az idősebb korosztály tagjai vásárolják.

Nem az előző évhez tartozik, de a cégnyilvántartási információk szerint a Déká ellen több alkalommal is a vagyoni részesedés lefoglalására irányuló eljárást indítottak, melyek az eljárás törlésével zárultak.