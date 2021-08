A könyvpiacra is betörne az ATV vezérigazgatója a sógorával alapított cégével

Bő fél éven belül már a második saját vállalkozását alapította meg az ATV általános vezérigazgatója, Németh Sándor Szilárd. Lapunk számolt be elsőként arról, hogy tavaly év végén elindult a Németh Média Kft., amit idén nyáron egy újabb vállalkozás követett, a Spirit Publishing Kft.

A céggel a könyvpiac meghódítására készül a médiában ismert vállalkozó, akinek az édesapja, Németh Sándor a Hit Gyülekezete vezetője. Lapunk megkereste az üzletembert, hogy milyen tervei vannak az új vállalkozással, ezt a választ kaptuk:

"A Spirit Publishing Kft.-t sógorommal, Kauzál Mártonnal alapítottuk. Sógorom tapasztalt a könyvkiadásban, nekem pedig több olyan konkrét ötletem volt, ami elnyerte tetszését, és ezeket együtt valósítjuk meg az ő új ötleteivel. Több projektünk is folyamatban van, első körben ezek a kultúra, a sport és a minőségi sztárvilág tematikáját érintik. Célunk, hogy már idén kijöjjünk első kiadványunkkal, de 2022-ben lesz erősebben érzékelhető jelenlétünk a piacon. Terveink szerint olyan emberekről jelentetünk meg könyvet, akik országos ismert, értékteremtő, méltán népszerű személyiségek. Hosszú távú terveink vannak, a kihívás inspiráló, számomra mindig is vonzó volt a könyvek világa."

A válaszból kiderül, a sógornak, Kauzál Mártonnak nem ismeretlen terep a könyvkiadás, de valójában a Németh családnak sem, mert az édesapa, a Hit Gyülekezete alapító Németh Sándor és Kauzál közösen tulajdonolja az Aión Publishing Kft.-t. A két éve működő cég történelmi képregényeket, mesekönyveket, továbbá a túlélőkaland sorozatáról ismert Bear Grylls könyveit adja ki.

A most alapított, a korábbi érdekeltségektől függetlenként kezelt cég esetében egyébként nem lehet véletlen a névválasztás, a Spirit (magyarul Lélek) az ATV körüli céghálóba tartozó cégeknél, csatornáknál (mint a szórakoztató műsorokat sugárzó ATV Spirit) is felbukkan.

Németh Sándor Szilárd tájékoztatása szerint a legutóbb alapított két cégének tevékenysége nincs fedésben egymással. Lapunkkal azt közölte, hogy "másik cégem, a Németh Média Kft. több területen is aktív, sikeres cég, de jelenleg nem érdekelt a könyvpiacon". Az is jelzi a különállást, hogy a Spirit Publishinget nem a "szokásos" X. kerületi, Kőrösi Csoma Sándor úti címre jegyezték be, mint a többi, az ATV-hez köthető vállalkozást, hanem a XIII. kerületben, a Pozsonyi útra.

Mint már említett cikkünkben beszámoltunk arról, a Németh Média Kft.-t reklámügynöki munkákra hozta létre a vállalkozó, s mint utóbb kiderült a Media1 cikkéből, ez a társaság üzemelteti a naphire.hu oldalt. Anno, az alapítás táján a vállalkozó az alábbiakkal érvelt az addigi tevékenységétől elütő profilú vállalkozás létrehozása mellett lapunknak:

"A Németh Média Kft.-ben az ATV-n túli és az ATV utáni életemet szeretném fokozatosan felépíteni. Remélem utóbbi még a távoli jövő. Tíz éve vagyok vezető pozícióban az ATV-ben, legutóbb beválasztottak az ötven legbefolyásosabb magyar médiaszemélyiség közé. Nem áll szándékomban befejezni a mostani munkámat, de a megszerzett tapasztalatomat és tudásomat idővel ebben a cégben kívánom kamatoztatni."

A jelek szerint a jövő megalapozása már a könyvkiadásra is kiterjed. Németh Sándor Szilárdnak egyébként négy érdekeltsége követhető nyomon a cégnyilvántartásban, a már említett vállalkozásokon (ideértve az ATV Zrt.-t is) túl az édesapjával együtt tulajdonolja az X and A Marketing Kft.-t., melynek a korábbi években elért néhány százmillió forint után tavaly nulla forint bevétele keletkezett.

Ezen cégek közül kétségtelenül az ATV Zrt. bír a legnagyobb hatással a közéletre. Figyelemre méltó, hogy a cég - két veszteséges év után - tavaly, tehát a járvány évében 26,1 millió forintos eredményt tudott elérni. A teljes képhez tartozik, hogy 2019-ben nagyszabású fejlesztések zajlottak a cégnél (például akkor indult el az ATV Spirit), amelyek nyomot hagytak a pénzügyi beszámolókon.