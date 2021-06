A TV2-t és az RTL-t sem rázták meg a reklámpiac nehézségei

A tavalyi évi nagy gazdasági visszaesése az álmoskönyvek szerint komoly kárt kellett volna, hogy okozzon a reklámpiacon. A korábbi – hazai és nemzetközi - statisztikák ugyanis azt mutatták, hogy gazdasági visszaesés esetén a hirdetők visszafogják a költéseiket. Érdemes megemlíteni, hogy a Magyarországon a piaci folyamatokat az elmúlt években az állam eltérítette, miután a kormányzati hirdetések elözönlötték a baráti médiacégek felületeit. Sok tízmilliárdos költésével a reklámpiac legnagyobb szereplője lett a kormányzat, amely tavaly sem fogta vissza magát. Így hiába mutatták azt a statisztikák, hogy tavasszal az egy évvel korábbiakkal összevetve sokkal kevesebb hirdetés futott a tévékben, ez nem érződött a két legnagyobb társaság eredményein.

Növekvő reklámbevétel, több pénz az előfizetőktől

A TV2 eredménykimutatásából az derült ki, hogy nem csak a teljes árbevétele, de ezen belül a hirdetési bevételeik is gyarapodtak, 22,3 milliárd forintról 23,5 milliárdra. Igaz, ennél nagyobb mértékben nőtt a médiacsoport terjesztésből származó bevétele, amely az egy évvel korábbi 15,7 milliárdról közel 18 milliárdra ugrott. Ehhez egyébként szinte biztosan köze van annak, hogy a TV2 Csoport korábban agresszívan bővítette csatorna-portfólióját, így a kábelszolgáltatókon „több pénzt tudnak bevasalni”.

Vida József a TV2 egyik tulajdonosa elégedett lehet az eredményekkel (archív fotó) Vida József a TV2 egyik tulajdonosa elégedett lehet az eredményekkel (archív fotó)

A fentieknek köszönhetően a TV2 mintegy 45,8 milliárd forintos árbevétellel zárta a 2020-as évet, és 3,9 milliárd forint adózás előtti eredményt realizált. Mint azt a TV2 Média Csoport Zrt. közleménye (és a közétett cégadatok is) jelezték, mind az árbevétel, mind az adózott eredmény jelentősen nőtt az előző évhez képest. Mint írják, a piacvezető hazai televíziós társaság javuló eredményeiben komoly szerepet játszott az elmúlt években végrehajtott költséghatékonysági intézkedéssorozat, illetve a vállalat finanszírozási hátterének restrukturálása. Itt érdemes egyébként egy mondat erejéig megállni, hiszen a társaság beszámolója szerint a vállalatnak továbbra is tetemes, közel 15 milliárd forintos adóssága van. Egy évvel ezelőtt 13,5 milliárd forint adósságuk volt, amelyet a „Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben” soron tartottak nyilván. 2020-ra ez a tétel kinullázódott, ellenben az „Egyéb hosszú lejáratú hitelek” soron 14,4 milliárd forintot találunk.

A tulajdonosok bankjai hiteleznek

A hitelek forrása kapcsán egyébként tavaly év végén a magyar sajtóban is jelentek meg hírek. Összesen 23 milliárd forint hitelt vett fel a TV2 Média Csoport és az abban tulajdonrésszel is rendelkező, illetve a médiavállalat számára műsorokat gyártó IKO Holding, ennek a vállalatok céges irataiban is nyoma lett. A hitelezők az MKB Bank és a Takarékbank voltak, ami azért érdekes, mert előbbi pénzintézetben Mészáros Lőrincnek van érdekeltsége, míg utóbbi bankot Vida József vezeti. Az említett két üzletember pedig a TV2-ben tulajdonosként érdekelt.

Azt is érdemes megemlíteni, hogy a médiavállalat a csoport felületein elköltött állami milliárdok nélkül minden bizonnyal sokkal nehezebb helyzetben lenne (listaáron tavaly közel 24 milliárd forint értékben költött az állam a társaságnál hirdetésekre, ami a kedvezmények miatt ennél azért valójában jóval kisebb összeget jelent). Már csak azért is, mert a vállalat viszonylag erősen eladósodott, igaz, ezek a mutatók javultak a tavalyi évben. A kötelezettségek aránya 77 százalékról 70 százalék alá csökkent, és a kockázatosabb rövid lejáratú kötelezettségek terén is javulás volt, hiszen ennek aránya 38 százalék feletti szintről 33 százalékra csökkent.

A TV Csoportnál az egy évvel korábbi 345 fővel szemben 2020-ban 361 fő volt az átlaglétszám. A vállalat számukra 3,6 milliárd forintot fizetett ki munkabérként, amely a nemzetgazdasági átlagnál értelemszerűen magasabb.

Hogyan zárta az évet RTL?

Kicsit bonyolultabb helyzetben vagyunk, ha az RTL Magyarországi eredményét szeretnénk áttekinteni. A médiacsoport kapcsán ugyanis a magyar cégnyilvántartásban a Magyar RTL Zrt. (M-RTL Zrt.) számait találjuk meg. Ez a vállalkozás ugyanakkor csak részben fedi le a magyarországi műsorszolgáltatást, mert vannak olyan tevékenységek, amelyeket az RTL Group más leányvállalatai révén végez. Eközben viszont a magyarországi „zászlóshajó” műsorgyártási tevékenysége részben az anyacég felé kerül kiszámlázásra.

Mielőtt az RTL Magyarország számaira rátérnénk, érdemes azért megnézni az elmúlt évek tükrében az M-RTL adatait megnézni. Ez ugyanis vélhetőleg pontosabb képet fest a piaci folyamatokról. Noha az árbevételét tekintve ez a társaság is növelni tudta a bázishoz képest a számait, a tavalyi év nehézségei a nyereség soron már tükröződtek.

Noha az RTL Magyarország nem egy önálló jogi entitás, hanem a luxembourgi székhelyű tulajdonos, az RTL Group által a hivatalos tőzsdei jelentésekben használt gyűjtőnév, a társaságnak vannak a magyarországi operációra vonatkozó számai. A vállalat ezeket külön is közzétette, hangsúlyozva, hogy ezek a számok több vállalat (rész)eredményéből adódnak össze, amelyek Magyarországra, magyar nyelven műsorszolgáltatást végeznek.

Az RTL Magyarország teljes konszolidált árbevétele a koronavírus okozta reklámpiaci krízis, és az ebből eredő televíziós reklámbevételek csökkenése ellenére is 105 millió euró volt, ami 7,89 százalékkal, azaz 9 millió euróval kevesebb, mint a 2019-es évben volt. Az RTL Magyarország eredménye (EBITA) - az év során bevezetett költségcsökkentések és a programming tervek átütemezésének köszönhetően - 7,7 millió eurós pozitív egyenleget mutat. Ez némileg elmarad a 2019-ben elért 10 millió euró szinttől.

Miközben a TV2 Csoportnak az eredmények kapcsán kiadott közleménye nem taglalta a gazdaságban és a reklámpiacon tapasztalt nehézséget, az RTL vezetőjének nyilatkozatában ezek előkerültek. Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója ugyanis így kommentálta a folyamatokat: „A koronavírus-járvány okozta reklámpiaci visszaesés ellenére is sikeres évet zártunk tavaly. A piaci szereplők számára releváns mutatók alapján az RTL Magyarország 2020-ban is tartotta piacvezető pozícióját. A 18-49 éves korosztály körében, főműsoridőben átlagosan 26,6 százalékos átlagos közönségarányt értünk el, szemben a TV2 Csoport 25,0 százalékos eredményével”.

Figyelmes olvasóinknak feltűnhet, hogy a cikkben idézett TV2-es komment is piacvezetőként illeti a társaságot, ahogy az RTL vezetője is így hivatkozik saját csatornáira. Ennek hátterében az áll, hogy a két vállalat különböző célcsoportok és idősávok alapján méri össze a teljesítményét a versenytárséval, így a saját szempontjából mindkét vállalatnak igaza van, amikor saját pozíciójáról beszél. (A témával korábban több írás keretében is foglalkozott az mfor.hu.)