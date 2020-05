Az Erste nyereségén már látszódik a koronavírus negatív hatása

Az Erste is elindult az NHP Hajrá hiteleinek nyújtásával április 30-án, évi 2,5 százalékos fix kamattal kínálja azokat a kis- és középvállalkozásoknak, három napon belüli elbírálást ígérve. Ügyfeleik vonzónak találják a futamidő 20 évre való duplázódását, valamint azt, hogy az igényelhető maximális hitelösszeg 20 millió forintra bővült. De ami igazán bejön nekik, az az, hogy az eredeti NHP-programmal szemben a Hajrával ki lehet váltani a korábban, kedvezőtlenebb feltételekkel felvett hiteleket. Az Erste úgy becsüli, hogy körülbelül 110 milliárd forintnyi hitelt cserélhetnek le a Magyar Nemzeti Bank által biztosított új finanszírozási formára, ebből 43 milliárd lehet beruházási, 40 milliárd rulírozó, 29 milliárd pedig forgóeszközt finanszírozó.

Abban is látszódik a koronavírus hatása, hogy az Erste digitális csatornáinak használata egy hónap alatt nőtt annyit, mint az azt megelőző egy évben, a chatbot-forgalom 74 százalékkal bővült éves szinten.

Az Erste január-március közötti teljesítménye is visszatükrözte, hogy a koronavírus-járvány igazából csak márciusban kezdett tombolni Magyarországon. Az osztrák Erste Bank AG 70, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), illetve a magyar állam 15-15 százalékos tulajdonában lévő pénzintézet össz-hitelállománya éves szinten még 27 százalékkal lett nagyobb, ami amúgy a piaci átlagnál magasabb dinamika – közölte Jelasity Radován elnök-vezérigazgató a mai sajtótájékoztatón.

