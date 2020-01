Az RTL Klubon nem tud kifogni az Exatlon remeklése sem

Jól indult év elején a TV2 sportrealityje, az Exatlon, és ennek köszönhetően a csatona sokkal jobban indult, mint ahogy 2019-et befejezte. Az RTL Klub viszont az esti időszakban továbbra is viszi a prímet, köszönhetően a Drága örökösök töretlen népszerűségének.

Ha megnézzük a tavalyi késő őszi időszakot, amikor a TV2-nek semmi nem jött be, míg az RTL Klubnak gyakorlatilag minden, akkor azt mondhatjuk, hogy pozitív fordulat jött előbbi csatorna szempontjából. Ha viszont a szeptemberi adatokkal vetjük össze a január elején mért számokat, akkor csak annyi történt, hogy a TV2 kiköszörülte a csorbát, és a Nyomd a gombot, tesó kudarcát feledtette most. Január első napjaiban kifejezetten erősen kezdett a csatorna sportvetélkedője, az Exatlon, amely azonban a második héten már egy picit visszafogottabb volt. A Palik László vezette műsor így is jó számokat hoz, a 9 és 10 óra közötti műsorsávot például rendre hozza.

Hogy mégsem lehet elégedettek az annak köszönhető, hogy az est nagyobb részét viszont az RTL Klub uralja. A kereskedelmi célcsoportban (18-49 évesek) például a hírműsorok versenyében többségében feléjük billen a mérleg nyelve, majd azt követően 7 órától a nézők már egyértelműen a Fókuszt választják a Mintaapák helyett. A TV2 napi sorozata kapcsán érdemes megjegyezni, hogy összességében a csatorna átlagos főműsoridős számait hozza a műsor. Ennek maradéktalanul nem örülhetnek, hiszen vélhetőleg a sorozat előállítása nem olcsó, ellenben az mégis megnyugtató, hogy nem lett telített betli a történet. Ha a második heti számokat nézzük, akkor a Drága örökösök egyértelműen a hétköznapok legerősebb műsora, amely simán hozza az idősávját, annak ellenére, hogy ekkor a TV2-n is fut már az Exatlon. Az Ökörapátiban játszódó kalandok előbb véget érnek azonban mint a Palik László vezette sportreality. A 9 órás sávban így a TV2-re kapcsolnak a legtöbben, az RTL új kosztümös sorozata, a Bátrak földje egyelőre nem hozott áttörést.

Ismét remek számokkal tért vissza A mi kis falunk (Fotó: RTL Klub)

A Drága örökösökre visszatérve érdemes megemlíteni, hogy a harmadik évad ugyan még csak most indult, de úgy tűnik, hogy hosszútávon számolnak a csatornánál a produkcióval. A hírek szerint ugyanis elindult a Drága örökösök 4. évadának forgatása. Ha csak valami váratlan dolog nem történik, akkor a következő szezont 2021-ben láthatják majd a nézők. A hazai piacon egyébként nem jellemző, hogy ennyire előre szaladnának a gyártással, de ha azt nézzük, hogy a korábbi két évad milyen számokat hozott, és a január elején bemutatott a mostani részek is szép számokat hoztak, akkor nem annyira meglepő a döntés.

Még a Drága örökösöknél is magasabb nézettséget ért el a csatorna hétvégén visszatérő vígjátéka, A mi kis falunk. A 4. évad folytatása több mint 1 millió 66 ezer nézőt ültetett a képernyők elé (teljes lakosságot tekintve, főműsoridőben), amivel A mi kis falunk az idei év – eddigi – legnézettebb programja lett. A 2019-es év premier epizódjai átlagosan 27,4 százalékos közönségaránnyal futottak, főműsoridőben, a 18-49-es korcsoportban. A csatorna közleménye szerint egyébként a megváltozott fogyasztási szokásoknak köszönhetően, azonban nem csak lineáris, de jelenleg az egyik digitális kedvenc is a vígjátéksorozat: A mi kis falunk 4. évadának folytatása az RTL Most platform egyik legnézettebb tartalma, egy nap alatt 33777 longform video view-val.

Míg a szombati versengés sima volt, vasárnap igen szorosan alakult, igaz ebben az is közrejátszott, hogy mindkét csatorna alulteljesítő volt, az RTL Klub az átlagnál jobban visszaesett, de a magasabb bázis miatt a kereskedelmi célcsoportban kis különbséggel így is ők vitték a hét utolsó estéjét.

Az első csonka hét után a 2. hét számai már irányt mutathatnak a következő időszakra vonatkozólag. Hétköznapokon kicsi a különbség a két nagy csatorna közötti, amely szombaton erőteljesen megnőtt, majd vasárnap ismét lecsökkent. Az egy héttel korábbi szinthez képest némileg növelni tudta a közönségarányát az RTL Klub (14% SHR), míg a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) a TV2 ezúttal 11,7 százalékot értek el.

Az RTL Magyarország két népszerű kábelcsatornája az év vége környékén megszokott számokat hozta a múlt héten, a Film+ közönségaránya 4,7 százalék lett, míg a Cool a tévék előtt ülők 2,4 százalékát érte el. Utóbbitól némileg elmaradt a Viasat3 (1,9%), míg a Duna TV (1,1%) a lélektani 1 százalékos szint felett tudott maradni.