Bővül az árverésre bocsátott állami társasági részesedések köre

A közlemény szerint a vevői érdeklődést mutatja, hogy a tavaly nyár óta értékesítésre bocsátott 126 társasági részesedésnek több mint harmada már gazdára talált.

A kínálatban népszerű ágazatokban működő társaságok is szerepelnek. Az MNV példaként említette, hogy a magas saját tőkével rendelkező gyógyszeralapanyagokat gyártó, vagy szállodai szolgáltatással foglalkozó cégek mellett érdekes befektetési lehetőséget nyújtanak a Coop üzletlánchoz tartozó kiskereskedelmi cégek részesedései is.

Felszámolás, kényszertörlési eljárás alatt álló cégek is vannak az aukciós rendszerben, amelyek az esetleges hitelezők, követeléskezelő cégek érdeklődésére is számíthatnak. Mivel 100 százalékos állami cégek szintén kalapács alá kerülnek, érdemes azoknak is válogatni a kínálatban, akik több éve működő, de mára kiüresedett tevékenységű céget keresnek - hívta fel a figyelmet a vagyonkezelő. A társasági részesedéseket az MNV elektronikus aukciós rendszerében (e-arveres.mnv.hu) hirdetik meg.

A közlemény szerint az MNV folytatja azon társaságok állami tulajdonú részesedésének értékesítését, amelyek jellemzően nem látnak el közfeladatot, így állami tulajdonban tartásuk sem vagyonpolitikai, sem költséghatékonysági szempontból nem indokolt. Az árverési időszak 15 munkanapig tart, amelynek lejárta előtt - az árverési hirdetményben foglaltak szerint - az árverési biztosíték befizetésével regisztrálni szükséges azoknak, akik licitálni kívánnak a meghirdetett részesedésekre.