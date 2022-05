Csúnyán veszteségesek Hernádi Zsolt közpénzzel megtámogatott szállodái

Két négycsillagos esztergomi szálloda került 2020-2021-ben Hernádi Zsolt érdekeltségi körébe: először a Portobello Wellness & Yacht Hotelt vette át a koronavírus-járvány első hullámát követő nyáron, 2020 júniusában, majd 2,8 milliárd forintos Kisfaludy-támogatás segítségével megnyitotta a Grand Hotel Esztergomot 2021. július elsejével.

Mindkét érdekeltséggel többször is foglalkozott lapunk. Beszámoltunk egyebek mellett arról, hogy az eredeti szerződéses összeghez képest 922 millióval lett drágább a Grand Hotel építése, így 7,6 milliárdnál állt meg a számla végösszege. A hotelt egyébként Garancsi István érdekeltsége építette fel. Ennek üzemeltetője a Solva Property Kft. A Portobello egyébként ennél kisebb összegű támogatásban részesült. A cégnek szintén a Magyar Turisztikai Ügynökség utalt ki 16,4 millió forintot még a gazdaságmentő csomag egyik intézkedésének keretén belül. Az állam ugyanis a 2020. november 10. és 2020. december 10. közötti időszakra a lezárás miatt nem teljesíthető foglalások után adott kompenzációs támogatást a regisztrált szálláshelyek számára. Egészen pontosan megtérítette a bevételkiesés 80 százalékát. Ennek a hotelnek az üzemeltetője és tulajdonosa a Solva Hotel Kft.

A Solva Property Kft. és a Solva Hotel Kft. tulajdonosa egyaránt a Solva Magántőkealap, mely a Gran Private Equity Zrt. által kezelt magántőkealap. A Gran Private pedig Hernádi Zsolt Mol-vezérhez kötődő társaság.

Közös pont a két szállodát üzemeltető cégben, hogy egyaránt veszteségesek lettek. A Solva Property, avagy a Grand Hotel első tört évében (július elsején nyitottak) 276,5 milliós mínuszt könyvelt el, a Solva Hotel, vagyis a Portobello sem javított túl sokat az első Coviddal terhelt évhez képest, 188,6 millió forint lett a negatívum év végén.

Vagyis az esztergomi szállodáikon 465,1 millió forintos veszteség keletkezett.

De nézzük sorba és kezdjük a régebb óta működő Portobellóval, mely 2020. június 20-án került a Solva Hotel tulajdonába. A 37 főt foglalkoztató társaság 455,6 millió forintos forgalmat generált, ami körülbelül harmadával jobb az előző évi 359,7 milliónál. Emellett még 46 millió egyéb bevétel is befolyt a kasszába, ám a bevételek részletesebb összetételére nem derült fény a kiegészítő mellékletből.

A különféle kiadási csoportok viszont már eltérően alakultak tavaly. Míg az anyagjellegű ráfordítások 293 millióra csökkentek a korábbi 338 millióról, a személyi jellegűek 114,3 millióról 206,6 millióra nőttek. Utóbbi mögött egyértelműen a béremelés állhat, hiszen az átlagos dolgozói létszám még egy fővel csökkent is 2020-hoz képest. A bérköltségből levezetve

az átlagos havi bruttó bér a Solva Hotel Kft.-nél 404 ezer forint lehetett tavaly.

Szép bevétel, nagy veszteség. Fotó: mfor.hu Szép bevétel, nagy veszteség. Fotó: mfor.hu

Az átlagbér növekedésének mértéke azonban ezúttal nem releváns és nehezen lehet összehasonlíthatónak tekinteni. Az előző, 2020-as évben ugyanis a szállodák a koronavírus-járvány miatt zárva voltak, bértámogatást kaptak az ágazat szereplői, így a büdzséjükben is a szokottnál alacsonyabb kiadás keletkezhetett bérköltség címén.

Mindenesetre a Solva Hotel így a 2021-es évet 188,6 millió forintos veszteséggel zárta, ami épp csak kedvezőbb az előző évi közel 201 milliós mínusznál.

A Grand Hotel Esztergomot birtokló Solva Property-nek sem volt sokkal jobb az első tört éve, bár egy induló vállalkozásnak hagyományosan szüksége van pár évre, hogy nyereségessé tegye a működését. A most elkönyvelt veszteség tehát nem tekinthető túlzottan rendkívülinek.

A cég kicsivel több mint 686 millió forintos forgalmat generált, mellette 51 milliós egyéb bevételt is elkönyvelt. Ám a Solva Hotelhez hasonlóan a bevételek részletesebb bontása itt sem szerepel a kiegészítő mellékletben. Anyagjellegű ráfordításként 493,4 milliót, személyi jellegűként pedig 267,8 milliót könyvelt el. Mivel ez a cég is 37 alkalmazottat foglalkoztat, az átlagos havi bruttó bér itt sem érheti el a félmillió forintot.

A költségek azonban jóval magasabb szinten alakultak a bevételeknél, ráadásul a pénzügyi műveleteken is 58,4 milliós veszteség keletkezett, végeredményben pedig 276,5 milliós mínusz jött össze a cégnél.

A társaságok kiegészítő mellékletéből azonban még pár érdekességre fény derül.

A Solva Property mérlegében megjelent egy 3,6 milliárd forintos hosszú lejáratú kütelezettség. A kiegészítő melléklet alapján ez az OTP Banktól kapott projektfinanszírozási hitel éven túl esedékes része (3,4 milliárd forint), emellett 200 millió forintot a tulajdonostól kapott tagi kölcsönként tartanak nyilván még. Mindkét kölcsönt 2036-ig, vagyis a felvételtől számított 15 év múlva kell törleszteni. A banki hitel fedezete a projekt ingatlan lett, zálogjoggal megterhelve 8 milliárd forint erejéig.

Hasonló történt a Solva Hotel Kft.-nél, annyi különbséggel, hogy itt nem új tételként tűnt fel egy hosszú lejáratú kötelezettség, az már 2020-ban is a könyvekben szerepelt. A cég 1,96 milliárd forintot tart nyilván, melyből 1,49 milliárd forint az időközben Tiborcz István többségi tulajdonába került Gránit Banktól kapott beruházási hitel éven túl esedékes része. 450 millió forint pedig szintén a tulajdonos, Solva Magántőkealaptól kapott tagi kölcsön. Utóbbi esetében 15 év a futamidő, a Gránit Bank pedig két szerződés alapján biztosította a hitelt, az egyik futamideje szintén 15 év, a másik 2029 tavaszán fut majd ki. A Gránit Bank hiteléért cserébe a hotelre szintén zálogjogot jegyeztek be 1,64 milliárd forint értékben, emellett magára a cég üzletrészeire is bejegyezték a zálogjogot.