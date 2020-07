Egy szerény kisnyugdíjas százmilliós követelése döntheti be az újpesti fociklubot

A cégbírósági papírokra hivatkozva elsőként számoltunk be arról, hogy a Fővárosi Bíróság június 18-án elrendelte a végrehajtást az újpesti focicsapat mögött álló Újpest 1885 Futball Kft.-vel szemben. A végrehajtást egy budapesti magánszemély indította el, a bírósági dokumentumok alapján 16,5 millió forint plusz a késedelmi kamatok miatt. Cikkünk megjelenése előtt elküldtük kérdéseinket a fociklubnak is, ahonnan csütörtökön kora délután érkezett meg a válasz. Eszerint sokkal bonyolultabb történet áll a végrehajtási eljárás mögött, mint azt elsőre gondolhatnánk. Az egyik főszereplő az Újpest volt tulajdonosának egyik rokona.

"Egy korábbi tulajdonos hozzátartozójának közeli rokona, egy idős hölgy (szerk.: a végrehajtási eljárás kezdeményezője) több mint százmillió forintra pereli az Újpest labdarúgó csapatot üzemeltető céget. Perbeli állítása szerint szerény nyugdíjas, ennek ellenére több millió forintért követeléseket vásárolt offshore kapcsolatú cégektől, melyek valamilyen módon mind az előző tulajdonoshoz kapcsolódtak." - tájékoztatta lapunkat a klub.

Fotó: MTI Fotó: MTI

A jogellenesen megvásárolt követelésekkel próbálja azt elérni, hogy az Újpest 1885 Futball Kft. több mint százmillió forintot utaljon át a felszámolás alatt lévő Újpest FC Kft.-be. Így az a pénz végül az offshore hitelezőkhöz és rajtuk keresztül a volt tulajdonoshoz kerülne (akiben mi Tolnai Sándort véljük azonosítani).

A klub felidézte, az

"Újpest labdarúgócsapat megmentésekor a jelenlegi tulajdonos, Roderick Duchatelet már több százmillió forintot kifizetett a hamis igényeket bejelentő offshore cégeknek, most pedig újabb milliókat akarnak megszerezni tőle."

A bíróságra került ügyben elsőfokon megnyerte a klub a pert, de másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla az offshore-cégek javára döntött.

"Jelenleg a Kúria előtt van az ügy, remélhetőleg ott az igazság nyerni fog" - közölte az Újpest.

A történet azonban ezzel nem ér véget, hiszen mint azt a klub elárulta, a korábbi tulajdonos alkalmazásában lévő ügyvéd már benyújtotta többmilliós számláját a Kft. felé és felszámolással fenyegeti a klubot.

A történet egészen 2011-ig nyúlik vissza, amikor is a jelenlegi tulajdonoshoz, Roderick Duchatelethez került az újpesti fociklub. Miután átvette a csapat mögött álló céget, az Újpest FC Kft.-t, elkezdtek kiesni a csontvázak a szekrényből: offshore-cégek nyújtották be a követelésüket a Kft.-vel szemben, majd egy idő után felszámolási eljárást indítottak. Bár a belga tulajdonos "nagyon nagy" összeget helyezett akkoriban az Újpest FC Kft. számlájára, a korabeli nyilatkozatok alapján abban reménykedett, hogy ezt majd visszakapja, ha a felszámolást elindító offshore-cégek nem tudják bizonyítani az igazukat a bíróságon. A klub fennmaradása és jövője miatt közben Duchatelet engedélyt kapott az MLSZ-től, hogy egy újonnan alapított cégbe vigye át az indulás jogát. Erre azért is volt szükség, mert ha a felszámolás jogerőre emelkedett volna, akkor az egyesület elvesztette volna licenszjogát, kizárták volna a bajnokságból és csak alsóbb osztályban indulhatott volna. Ez az új cég volt a ma is a csapat mögött álló Újpest 1885 Futball Kft. Ám mint azt a mostani végrehajtási eljárás is jelzi, a régi tulajdonos ügyei még a mai napig ráhatással vannak a cég mindennapjaira.

Az azonban egyelőre nem világos, hogy mégis milyen jogalapon követelik a csapat mögött jelenleg álló cégtől egy másik, felszámolás alatt álló cég tartozásait. Ha az új cég az előző jogutódjaként jött volna létre, akkor nyílna erre lehetőség, a cégkivonatban azonban erre utaló információt nem találtunk. Sőt, az előzmények ismeretében Roderick Duchateletnek sem állt volna érdekében jogutódként létrehozni anno az Újpest 1885 Kft.-t, átvéve a problémás cég követeléseit és tartozásait. Nem beszélve arról, hogy a felszámolási eljárás során meghatározott ideig lehet jelezni a követeléseket, a határidőn túl azokat már nem ismeri el a felszámolóbiztos.