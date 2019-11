Egyesíti két érdekeltségét az MNB-alapítványok vagyonkezelője

A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány 2016 júliusában vásárolta meg 10,5 millió euróért (akkori árfolyamon mintegy 3,3 milliárd forintért) az Ybl Vízház épületét. (A Pallas Athéné Domus Innovationis 2017 végén összeolvadt a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvánnyal, feladataikat az egyesülésüket követően létrehozott Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány látja el).

Az Ybl Vízház épülete. Fotó: Pallas Alapítványok Az Ybl Vízház épülete. Fotó: Pallas Alapítványok

A 2007-től üresen álló épületet olyan konstrukcióban vásárolta meg az e célra a Domus Innovationis által 2015 szeptemberében, 3,1 milliárd forint jegyzet tőkével alapított Vízház Ingatlanfejlesztő Zrt., hogy a vételre opcióval rendelkező társaságot, a Sport Zone Kft.-t vette meg.

A korábban Ybl Vízházként ismert épület 1875-ben készült el és 1905-ig ipari létesítményként, gépházként működött. Ezt követően kulturális programoknak, találkozóknak adott otthont, a benne működő kávéház pedig a budai lakosság kedvenc helyévé vált. A második világháború során, 1944-45-ben az épület komoly sérüléseket szenvedett, mégsem renoválták. Később, 1992-ben részleges felújították, amelyet követően 15 éven át kaszinóként működött. Ennek bezárása után az egykori Vízház ismét kihasználatlanul, üresen állt.

Az épület állaga az évek során annyira leromlott, hogy a belső terek felújításra szorultak. E munkálatok 2017-18-ban zajlottak, melyek költsége 3 milliót tett ki.

A felújítás során teljesen szigetelték az épületet, restaurálták a homlokzatot, kicserélték az épületgépészeti rendszert és felújították a teljes energetikai hálózatot. Új kerti lépcsőházat is létrehoztak és restaurálták a loggiát is. A patinás épület díszkivilágítást is kapott. Annak érdekében, hogy az épület használhatóságát és funkcióit tovább gazdagítsák, a terasz felől nyitottak egy alsó bejáratot, amely közvetlen lejáratot biztosít a látogatók számára az épület alsó termeihez, ahol bemutatótér nyílt. Emellett az Ybl Vízház tudományos konferenciák helyszíneként, kortárs képzőművészeti kiállító- és rendezvényközpontként is szolgál, itt működik például az Ybl Budai Kreatív Ház.

Felix néven pedig az idén tavasszal luxusétterem is nyílt az Ybl Vízházban, amelynek kialakítása mintegy 110 millió forintba került. Az üzemeltetésére Hamvas Zoltán, a Bocuse d’Or Akadémia elnöke 2017 augusztusában hozta létre, 5,1 millió forintos alaptőkével a Vízház Gasztronómia Zrt.-t, amelyet 2018 augusztusában a Vízház Ingatlanfejlesztő Zrt. vett át.

Most a két Vízház-cég egyesítését határozta el a Pallas Athéné-alapítványok szeptember végén 274,3 milliárd forintos összvagyonát kezelő Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt., amely 2017 novemberében vette át a Vízház Ingatlanfejlesztő Zrt.-t a másik alapítvánnyal való összeolvadás előtt álló Domus Innovationistól. Mivel a két cég tulajdonosa azonos, nem volt indokolt két külön társaságot fenntartani a Vízház üzemeltetésére – indokolta az Mfor.hu érdeklődésére Fekete Zoltán, az Optima vezérigazgatója a döntésüket.

A 2019. augusztus 31-ei vagyonmérleg-tervezet szerint a gasztronómiai cég beolvadását követően a Vízház Ingatlanfejlesztő Zrt. jegyzett tőkéje 3,3 milliárd lesz (jobban mondva marad, mivel az az alapítás óta már két lépésben, 2017 júliusáig már összesen 200 millióval emelkedett), saját tőkéje pedig 4 milliárd. Kötelezettségei csaknem 1,4 milliárdra rúgnak, ebből mintegy 890 millió rövid lejáratú, azaz egy éven belül esedékes.