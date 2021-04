Elképesztő összegből orvosolnák a chiphiányt

Óriási felfordulást okozott az autóiparban az év elején jelentkező chiphiány. A 2020-as tavaszi nagy leállás után a szektor próbálta utolérni magát, és a negyedik negyedévben felpörgették a termelésüket a cégek, ezzel azonban nem tudtak lépést tartani az alkatrészeket előállítók. Már csak azért sem, mert a szórakoztató elektronikai gyártók, a távközlési és informatikai vállalatok igényei is megugrottak tavaly.

A járvány miatt ugyanis számos tevékenység került át a virtuális térbe, emiatt sokan ruháztak be új számítógépekbe vagy valamilyen mobil eszközbe. Így hiába estek ki tavasszal az autógyártók a vevői oldalról, a félvezetőgyártók kapacitásait így is maximálisan kihasználták más szektorok.

Sőt, ősszel, amikor az autógyártók is jelentős megrendeléseket adtak, akkor a chipgyártók készletei gyorsan apadni kezdtek, majd az év elején kiderült, hogy a félvezetők előállítása nem tud lépést tartani a felmerülő igényekkel. Az elektronikai alkatrészek hiánya először a német gyártókat érte el, ennek révén az Audi győri üzemében, illetve a kecskeméti Mercedes-gyárban is voltak korlátozások. Majd később az amerikai és a távol-keleti vállalatoknak is meg kellett küzdeni a problémával.

Érdekesség, hogy januárban azt jósolta néhány elemző, hogy a második negyedévre rendeződhet a helyzet, ám ennek egyelőre nem sok esélye van. A napokban jelentették be például, hogy chiphiány miatt felfüggeszti a termelést a Tesla egyik fő kínai riválisa, a csak elektromos autókat gyártó Nio. Rajtuk kívül, a híradások szerint a Ford, a Honda, a General Motors és a Volkswagen is kénytelen volt visszafogni a termelését az utóbbi időben.

A napokban a Nio gyártása is szünetelt (Forrás: Depositphotos) A napokban a Nio gyártása is szünetelt (Forrás: Depositphotos)

Nem üres fecsegés

A közelmúltban megjelent statisztikák is alátámasztották egyébként a megugró keresletet, a világ vezető nemzetközi félvezető gyártóit tömörítő szövetség, a SIA adatai szerint januárban havi és éves bázison is érezhetően nőtt az igény a chipek iránt.