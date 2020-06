Félmilliárdból rendezik meg a Semjén-féle vadászati világkiállítás felvezető eseményeit

A 2021-es expó alapozását a már bejáratott NER-es cégekre bízták, a biztonsági őröket a Valton-Sec delegálja, a promóciós tevékenységeket pedig Balásy Gyula Lounge Design-ja és New Land Mediája látja el.

A koronavírus-járvány magyarországi elcsendesedésével összhangban a kormány is visszaváltott, és nekiállt a vírus elleni védekezésre átcsoportosított pénzek újraosztásának. Az összegek átirányításának egyik nyertese a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Kovács Zoltán, a rendezvényért felelős kormánybiztos-gyámolította 2021-es vadászati világkiállítás, melynek büdzséje néhány hét leforgása alatt 3,77 milliárd forintos beöntést kapott - ebből ráadásul 1,67 milliárd még április végén, a járvány hazai terjedésének csúcsidőszakában érkezett.

Hogy az „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás néven futó projekt költségvetése végül hol áll meg, azt nem tudhatjuk, az viszont a kormányzati közbeszerzés-adatbázisba feltöltött dokumentumokból kiderül, hogy

csak a kísérő rendezvényeire 500 millió forintot biztosít a kormány.

A közbeszerzést az expóra létrehozott Egy a Természettel Nonprofit Kft. nevében a Rogán Antal által irányított Nemzeti Kommunikációs Hivatal hirdette meg, akik aztán az Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt.-nek szóltak, hogy szíveskedjenek megtenni az ajánlatukat a pályázaton. Akik az ajánlatot megtették, a pályázatot pedig elnyerték.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke a 22. FeHoVa kiállításon 2015. február 12-én. (MTI / Mohai Balázs) Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke a 22. FeHoVa kiállításon 2015. február 12-én. (MTI / Mohai Balázs)

A vadászati expó farvizén országszerte évi 20-30 rendezvényt kell tető alá hozni, ezek teljes körű lebonyolítása tehát az Antenna Hungária feladata. A műsorok elsőleges célcsoportja a 14 évesnél idősebb korosztály.

Szerződésük szerint az elkülönített összegből 350 millió forintot kötelező elkölteniük, 150 millió pedig opciósan felhasználható. A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok a következő területeket fedik le:

rendezvényszervezés,

hangtechnika,

világítástechnika,

színpadtechnika,

műszaki háttérszolgáltatások,

vizuáltechnika,

televíziótechnika,

rendezvénytechnika,

biztonságtechnika,

utazás,

szállítás,

logisztika

és szakemberek biztosítása.

Mint látható, minden tevékenység lefedésére az Antenna Hungária egymagában nem alkalmas, így a munkába bevonnak egy sor alvállalkozót is. Ezek listáján ismerős nevek is szerepelnek:

a kommunikációs feladatok ellátásában a Lounge Design Kft. és a New Land Media Kft. segít, melyek a NER kedvenc reklámszakembere, Balásy Gyula cégei

a rendezvényszervezést a Moonlight Event Kft. intézi, mely tavaly január óta szintén Balásyé,

a biztonsági öröket pedig a Valton-Sec Kft. küldi.

Munkát kapott még a vásárosnaményi Varga Balázs egyéni vállalkozó, aki a nyilvántartás szerint színpadtechnikával, hangosítással, jelmeztervezéssel foglalkozik.

Heveny vizesvébésedés

Hogy jövőre Semjén-kompatibilis nemzetközi rendezvény lesz Budapesten, azt maga a miniszterelnök-helyettes jelentette be még 2016. februárjában. 2017. augusztusában kiderült pár részlet: az akkor közölt alapinformációk még egy "sima" vadászati világkiállításról szóltak, mely az 1971-es Budapesti Vadászati Kiállítás 50 éves jubileumát ünnepli, és melyre a kormány akkor még összesen csak 387,5 millió forintot szánt. Azóta aztán a büdzsé vad hízásnak indult.

Az első ugrás még egészen szolid volt, 2017. decemberében mindössze 25 millió forint pluszpénzt kapott a projekt - igaz, azt azonnali hatállyal. 2019. novemberében már 2 milliárdot irányítottak a rendezvényhez, most, a koronavírus áprilisában 1,67 milliárdot, hétfőn pedig újabb 2,1 milliárdot.

Amint látszik, egyre gyorsuló ütemben, és most már milliárdos összegekkel drágul a vadászdzsembori, de messze lesz még a vége, ugyanis 2018. decemberében kormányzati források becsülték összesen legalább 50 milliárd forintra a majdani végösszeget. Igaz, ebből a legnagyobb szeletet - akkori becslésük szerint 40 milliárdot - a Hungexpo és környéke infrastrukturális fejlesztése viheti el, melyet viszont nem kizárólag a vadászkiállítás kedvéért hoznak rendbe, itt lett volna ugyanis idén szeptemberben a soros Eucharisztikus világkongresszus is, amit azonban koronavírus miatt jövő szeptemberre halasztottak.

A bejelentése óta eltelt évek során módosult a vadászexpó tematikája is, valószínűleg nem függetlenül a kormány - még a koronavírus előtt meghirdetett - zöld fordulatától: immár vadászati és természeti rendezvényként hivatkoznak rá. Akár az új témakörrel is indokolható némi drágulás. Kovács Zoltán egyébként januárban azt nyilatkozta, a világkiállítás megrendezésére, az előkészületekre eddig kb. 6-7 milliárd forint már el is ment.

Tömegeket várnak, nem tudni, mi alapján

Az expóra annak három hete alatt legalább egymillió látogatót várnak (miközben pl. a Fővárosi Állat- és Növénykertnek egész évben van ennyi). Az optimista becslést szintén Kovács ejtette meg, szintén januárban, amikor a nyugati féltekén még nem pusztított a koronavírus. Az elképzelt vendégszám ugyanakkor a pandémia időszakában sem ment lejjebb, bár nem tudni, miért gondolják, hogy ennyien lennének kíváncsiak a rendezvényre. Ez abból derült ki, hogy a DK-s Vadai Ágnes nemrég megkérdezte: "milyen adatok, előzetes becslések alapján" mondják be az egymilliót. Erre Schanda Tamás János, Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára reagált írásban, úgy válaszolva a kérdésre, hogy nem válaszolt a kérdésre.

Annyit írt csak ugyanis, hogy az expót szeptember 25. és október 14. között rendezzük, ezzel hozzájárulunk az ENSZ által is megfogalmazott, 2030-ra kitűzött fenntartható fejlődési célok megvalósításához, továbbá lehetőséget teremtünk, hogy újrafogalmazzuk az ember és a természet közötti kapcsolatot. És hogy a koronavírus után az élet újraindítása szempontjából is fontos a "világszínvonalú nemzetközi rendezvények" megtartása Magyarországon.

Az világos, hogy az élet - pontosabban a rendezvényszervezés, turizmus, vendéglátás - újraindítására jó hatással lehet egy világesemény, bár erre a jövő évek nagy nemzetközi sportrendezvényei biztos, hogy alkalmasabbak lesznek. Elsőre az is nehezen érthető, hogy egy vadászati kiállítás hogyan fogja "újrafogalmazni" ember és természet kapcsolatát, ahogy az is, hogy miképpen járul hozzá a fenntartható fejlődéshez. Talán, ahogy egyre közelítünk az expó időpontjához, és jönnek a félmilliárdból tető alá hozott kísérő rendezvények, ez is vlágossá válik.