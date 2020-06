Hasít a Mészáros-öccs is: 346 milliós rekordosztalékot lapátolt ki három cégéből

Négy cégének ráadásul még nem nyilvános a tavalyi éves beszámolója, a végösszeg tehát ennél sokkal nagyobb is lehet.

Ami pedig a folytatást illeti, a társaságok kiegészítő mellékletében egy záróértékelést is rögzítettek a kialakult koronavírus-járvánnyal összefüggésben. Értékelésük szerint ez azonban nem sodorja nehéz helyzetbe egyik vizsgált céget sem. Mint írják:

Bár pár millióval kevesebb nyereség maradt a cég kasszájában év végére, a korábbi évek sikeres tevékenysége lehetővé tette, hogy rekordosztalékot utaljon ki magának az egyedüli tulajdonos, Mészáros János. 150 millió forintot vett ki a társaságból. Legutóbb 2017-ben fizetett ki magának 100 milliót, az előző évben pedig 60 milliót, ami az első osztalékfizetés is volt a cég története során.

Utóbbi az előző évhez képest változatlan, 23 alkalmazottra vetítve azt is jelenti, hogy az átlabér a cégnél mintegy bruttó 237 ezer forint lehet. 2018-ban ez az adat 210 ezer forint volt.

Az egyik legnagyobb cége az Agro-Felcsút Kft. az árbevételét egy év alatt 14 százalékkal tudta növelni: 2,8 milliárd forint után 3,2 milliárd forint folyt be a kasszába. A növekedés részleteire azonban nem tér ki a kiegészítő melléklet, a bevételeket - és a költségeket is - csak főbb csoportok szerint tüntetik fel a dokumentumban. A ráfordítások egyébként a bevétellek párhuzamosan szintén mutattak némi növekedést:

Nem lehet oka panaszra a kisebbik Mészáros testvérnek, Mészáros Jánosnak sem. Ahogy a bátyja, a volt felcsúti polgármester évről évre gyarapodik, úgy követik őt az öccs vállalkozásai is. A siker már-már családi örökség, noha Mészáros János héttagú cégbirodalmából még csak három társaság éves beszámolója lett nyilvános pénteken, azok alapján szinte biztos, hogy kiváló év volt 2019 az öccs cégbirodalmában is.

