Friss pénzhez juthatnak az exportáló magyar kkv-k

Ha pályázatokról van szó, az önállóan nem támogatható tevékenység azt jelenti, hogy a pozitív elbíráláshoz nem elegendő az ebbe a kategóriába sorolt tételek kizárólagos végrehajtása, hanem emellett szükséges legalább egy, az önállóan támogatható tevékenységek között felsorolt tevékenység megvalósítása is.

Az önállóan nem támogatható tevékenységek közt szerepel például a technológiai fejlesztést vagy szolgáltatásfejlesztést eredményező új eszközök, valamint gyártási know-how útmutatók beszerzése is. Szintén kiegészítőként szerepelhet infrastrukturális és ingatlan beruházás (ez a pályázati projekt összköltségének legfeljebb 60 százalékát érheti el), IT-fejlesztés (ez az összköltség legfeljebb felét érheti el, valamint az egyes tanúsítványok megszerzése is.

A szervezeti fejlesztés területén is lehet pályázni, itt például a folyamatoptimalizálás, a szervezeti struktúra fejlesztése, a munkafolyamatok és a munkakörök racionalizálása, a szervezeti modell átalakítása, a menedzsment kompetenciáinak fejlesztése, valamint a munkavállalói értékelési rendszer is szerepel a támogatható tételek között.

A pénzügyi és stratégiai területeken sem engedik el a jövő magyar multijainak kezét, hiszen például üzleti terv készítésére, vállalati stratégiai kidolgozására, pénzügyi átvilágításra és kockázatelemzésre, finanszírozási tanácsadásra, és a vállalati hatékonyság fejlesztésére is lehet pályázni, sőt például a hitelfelvételhez igénybe vett professzionális segítséget is lehet pályázati pénzből intézni.

A marketing és márkaépítés területén is érhetőek el pénzek, itt például a marketing koncepció és a versenytárs- és piacelemzés is a támogatható projektek közt szerepel. Szintén örülhetnek azok a cégek, amelyeknek például grafikai tervezésre, kommunikációs terv elkészítésére, vagy akár CRM-tanácsadásra van szüksége.

A mostani pályázati kiírás önállóan támogatható projektjeit különböző tanácsadási szolgáltatások jelentik, ide tartozik például a gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó, az intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó, és a logisztikai folyamatok optimalizálásával, ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás is. De megpályázhatóak hasonló szolgáltatások a kiberbiztonsági és adatvédelmi területeken is.

Ezúttal projektenként legfeljebb 500 millió forint, vissza nem térítendő támogatás ütheti a cégek markát , de ahogy az a felhívásban is szerepel, a pályázóknak a kapott összegen felül önerőből kell vállalniuk a tervek végrehajtását. A kiírás keretében összesen 12 milliárdos keret áll rendelkezésre , amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország közösen finanszíroz, és a dokumentum szerint ugyan bár maximálisan 400 projekt támogatható, várhatóan 40-50 kérelem kaphat pozitív elbírálást.

