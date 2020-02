Ismét történelmet írt a Garantiqa

Az előzetes, nem auditutált adatok szerint 2019-ben a társaság kezességvállalásával a kkv szektorba áramlott hitelek meghaladták az 1000 milliárd forintot. Ez 20 százalékos bővülés az előző évhez képest, ami meghaladta a kkv-szektor hitelállományának bővülését. A garanciavállalási portfolió 777 milliárd forintot tett ki az év végén, a társaság ezzel 41 ezer hazai vállalkozás hitelhez jutását segítette.

Fennállása legsikeresebb évét érte el 2018-ban a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., 2019-ben pedig még tovább javult a társaság eredménye. Az előzetes, nem auditált adatok szerint 2019 év végén a Garantiqa kezességvállalásával a kkv szektorba áramlott hitelek nagysága 1046 milliárd forint volt, ami 20 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A garanciavállalási portfolió december végén 777 milliárd forint volt, ami 10 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest.

Dr. Búza Éva vezérigazgató az eredmények kapcsán kiemelte: 2019-ben minden ötödik kkv hitelvétel a Garantiqa kezességvállalásával valósult meg, ami azt jelenti, hogy a társaság meghatározó szereplője a hazai kkv-k finanszírozásának, és az intézményi kezességvállalás népszerűsége egyre nő a hazai vállalkozások körében.

A Garantiqa legfontosabb célja továbbra is az életképes, de gyenge hitelképességű, vagy fedezettel nem rendelkező hazai mikro- kis és közepes vállalatok támogatása, a kezességvállalás egy fontos eszköz a hazai kkv szektor finanszírozásában, további erősítésében. Ennek a célnak a fontosságát jelzi az a kormányzati szándék is, hogy az állami garanciavállalás azokat a hazai vállalkozásokat segítse elsősorban, amelyek a gyenge fedezettség vagy a magas kockázati besorolás miatt a Garantiqa kezességvállalása nélkül egyáltalán nem, vagy nem a kíván mértékű hitelt kaphatták volna meg a kereskedelmi bankoktól.

A vezérigazgató ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: az úgynevezett addicionális állomány jelenti azt a kkv kört, amely a Garantiqa segítsége nélkül nem jutott volna forráshoz. Ennek az állománynak az aránya 2019 végére kormányhatározatban rögzített 85 százalékot is meghaladó mértékben 91 százalékra sikerült emelni, ami komoly eredmény. Mint ahogyan az is, hogy az intézményi kezességvállalás nemzetgazdasági hatékonysága érdemben javult, hiszen 2019-ben egységnyi kezességvállalással nagyobb volumenű hitelnövekedés sikerült elérni mint bármikor korábban.

A tavaly év végén bemutatott kormányzati kkv stratégia is abba az irányba mutat, hogy a hazai kkv szektor további fejlődésének egyik fontos sarokpontja a finanszírozás: az állami garanciavállalás és általában a garanciavállalás intézménye hatékony eszköz ennek a célnak az elérésben. A finanszírozási igény a kis- közepes- és mikro vállalkozások részéről továbbra is magas, ugyanakkor tény az, hogy a hazai kkv szektor hitelpenetrációja lényegesen elmarad az Európai Unió átlagától, de még a V4-ekétől is. Az intézményi kezességvállalásnak így továbbra is kiemelt szerepe van a kkv-k növekvő hitelfelvételének elősegítésében, a vállalati hitelállomány kkv stratégiában kitűzött ambiciózus növekedésének támogatásában.

Dr. Búza Éva elmondta: egyértelmű az a nemzetgazdasági cél, hogy a hazai kkv-k finanszírozását is inkább a hosszabb lejáratú ügyletek és a beruházási-, fejlesztési célú finanszírozás felé lenne érdemes mozdítani. A Garantiqa kezességvállalásával elsősorban ezeket a hosszú lejáratú, beruházásokat elősegítő ügyleteket helyezi a fókuszba: 2015 óta a társaság által biztosított fejlesztési célú hitelek állományát négyszeresére sikerült emelni. A garanciavállalási portfolióban az éven túli ügyletek aránya évek óta folyamatosan növekszik, 2018-tól pedig határozott eltolódás figyelhető meg az éven túli ügyletek irányába. Míg 2016 év végén a mikrovállalkozásoknál vállalt kezességeknek csupán 30 százaléka kapcsolódott éven túli finanszírozási forráshoz, addig ez az arány tavaly év végén már 56 százalék volt.

A Garantiqa utóbbi időszakban elért dinamikus bővülésének egyik fontos eleme a digitalizáció: négy-öt éve kifejezetten nagy hangsúlyt fektetett a társaság erre a területre, aminek köszönhetően mára a teljes kezességvállalási folyamat digitalizált. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos ügyletnél a kezességvállalási kérelmet benyújtó hitelintézet jellemzően egy napon belül választ kap a kezességvállalásról, de például a COSME viszontgarancia program keretében nyújtott úgynevezett portfoliógarancia esetében valós idejű a kezességvállalás, magyarul nincs átfutás, a banktól érkező kezességvállalási igény a feltételek teljesülése esetén azonnali. 2019-ben befejeződött a Garantiqa üzleti folyamataink teljes digitalizációja, az idei év kihívása pedig egy ügyfélportál kialakítása lesz, amelynek segítségével a regisztrált vállalkozások minősítésüket követően online igényelhetik a Garantiqa szándéknyilatkozatát, ezzel új, innovatív csatornát teremtve a fordított kezességvállalási eljárás számára.