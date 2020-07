Itt a hivatalos megerősítés a Mészáros-gigaüzlet lezárásáról

Június utolsó napján küldte szét a Magyar Villamos Művek Zrt. a társaság tavalyi évéről szóló beszámolórók készült közleményét. Abban említést tettek a legfőbb számokról, arról hogy az MVM Csoport több mint 1810 milliárd forint árbevételt ért el, és 54,2 milliárd forint adózott eredménnyel zárták a 2019-es évet. Mindkét szám magasabb (92, illetve 32,7 milliárd forinttal), mint az egy évvel korábbi.

Egyéb finomságok már csak a társaság beszámolójából, valamint a kiegészítő mellékletből derülnek ki. A magyar állam, mint egyetlen részvényes például az előző évekhez hasonlóan 7,5 milliárd forint osztalékra tesz szert az MVM Zrt.-től, amit június 26-tól számított 30 napon belül el is utal a központi költségvetésbe a cég. Erről a részvényesi jogok gyakorlójaként Mager Andrea, a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter rendelkezett.

Az alapítói határozatból megtudjuk továbbá, hogy a részvényes elfogadta a társaság 2019-es beszámolóját, 1191,3 milliárd forintos mérlegfőösszeggel és 46,6 milliárd forint adózott eredménnyel.

A tavalyi évről szóló terjedelmes beszámoló kitér az idei év folyamataira is. A kiegészítő mellékletben rögzítik például a Mátrai Erőmű - pontosabban az erőművet és a Gerosol Kft.-t tulajdonló Status Power Invest Kft. - megvásárlását, jelezve, hogy arra 2020. március 26-án került sor. Ez a cég Mészáros Lőrinc birtokában volt, akinek az érdekeltsége 2019-ben szállt be a Mátra Energy Holding Zrt.-be.

Sajtóhírek szerint 11 milliárd forint körüli összegért jutott hozzá a német RWE tulajdonában lévő csomaghoz. Ehhez hasonló összegű osztalékot vettek ki az ottlétük során, melynek sorsáról olyan hírek jelentek meg, hogy abból az erőmű megvásárlását finanszírozták.

A rövidnek bizonyult energetikai kaland végén az MVM jelent meg vevőként. A vételár már korábban megjelent a sajtóban, Gulyás Gergely miniszter egy kora tavaszi Kormányinfón közölte, hogy mekkora vételárat fizetett a társaság a Mátraiért.

Ezt most az MVM friss beszámolója is rögzíti, mely szerint a megvásárolt cégcsoport vételára összesen 17,4 milliárd forint volt. Azt is közlik, hogy "az új tulajdonos ezen felül 11,4 milliárd forint értékben hitelkeretet nyit az erőmű részére, amely fedezetet nyújt a fennálló banki- és nem banki tartozásokra, valamint biztosítja az erőmű biztonságos működését 2020 végéig". A társaság szerint a vételár alapja független nemzetközi tanácsadó cég által végzett, üzleti tervből kiinduló vállalatértékelés volt.