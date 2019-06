Kiderült, mennyit kell majd fizetni az RTL Klubért

Az RTL Magyarország hétfői sajtóreggelijén több érdekességről is beszámoltak a médiavállalat vezetői, így például kiderült, hogy elkészült a terjesztést is szabályozó új ÁSZF, amely tartalmazza az átalakított kedvezményrendszert. A kábelszolgáltatók számára többe fog kerülni az RTL Klub, viszont a cég digitális platformját díjmentesen kínálják majd. Azt is elmondták, hogy a legnépszerűbb műsorok közül melyek térnek vissza ősszel a képernyőre.

Magasabb díjat kell a kábelszolgáltatóknak fizetni

Május 31-én adtak ki az RTL Magyarország az új terjesztési ÁSZF-et (Általános Szerződési Feltételek), amely a 2016-ban életbe lépett szabályokat újítja meg. Vidus Gabriella vezérigazgató szerint ez az előzőhöz hasonlóan stabil lesz, és reményeik szerint 2022 végéig módosítás nélkül marad életben. Mint elhangzott, ezt a partnerekkel és a szabályzó hatóságokkal együttműködve alakították ki.

A terjesztési díj emelkedni fog, a korábbi 150 forinthoz képest 181 forintra. Grósz Judit, az RTL Magyarország digitális- és üzletfejlesztési igazgatója azt mondta, hogy három év alatt az infláció és a tartalom előállítási és -vásárlási költségek növekedtek, ez indokolja a mostani áremelést. A vállalat például a 2017-es évi 17,9 milliárdos ráfordítással szemben tavaly 19,2 milliárd forintot költött ilyen szolgáltatásokra. Változást jelent, hogy míg korábban a kedvezményrendszer bonyolultabb, és négy lépcsős volt, addig most kétlépcsős lett.

Digitális platformon erősítenek

Miközben a versenytársak lineáris televíziózásba fektetnek továbbra is komoly erőforrásokat - például a TV2 az elmúlt években sok kábelcsatornát indított -, az RTL a digitális területen erősít. Az RTL Most + platformot a terjesztők hamarosan kínálhatják az előfizetőknek. Ezen, amellett, hogy lesz élő adás is, illetve a tartalmak visszanézhetőek lesznek, belátható időn belül dedikált tartalmat is elérhetővé tesznek. Elhangzott, hogy nagy felbontású, magas minőségű lesz az itt elérhető tartalom, így azoknak a nézőknek is komoly élményt nyújt, akik a digitális tartalmat nagyképernyőn fogyasztják. Pozitívum lehet, hogy a terjesztőktől ezért a platformért nem fognak pénzt kérni.

Mint azt Vidus Gabriella, a vállalat vezérigazgatója elmondta, ez egy B2C platform lesz, ahol a nézők a szolgáltatókkal állnak majd kapcsolatban. Ezért a műsorok között és alatt lesznek reklámok. Hosszabb távú terveik között szerepel, hogy egyszer majd direkt jussanak el a nézőkhöz, de ez több éves időtávban képzelhető el.

Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezetője (Forrás: RTL Klub - Brandmánia) Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezetője (Forrás: RTL Klub - Brandmánia)

A cég vezetője szerint a piacon folyamatos változás van, hiszen módosul a technológia, új piaci szereplők, csatornák tűnnek fel, de a nézői igények is módosulnak. Ráadásul a digitális térben nem csak a hazai versenytársakkal, a TV2-vel vagy éppen a Sonyval kell számolniuk, hanem olyan globális nagyágyúkkal, mint a Facebook vagy a YouTube. Igaz, a nemzetközi tulajdonosi hátteret ők is kihasználták, hiszen az új platform nemzetközi fejlesztés, az RTL Group számos országban ezt használja.

Azt is elmondták, hogy az RTL Most piacvezető a szegmensében, felmérések szerint nem csak a legnézettebb, de a legismertebb platform is. Problémát jelen ugyanakkor, hogy a lineáris és a digitális tartalmak együttes közönségmérése nem megoldott. Ez azért lenne fontos, mert a digitális médiafogyasztás egyre hangsúlyosabb itthon is. Jelenleg 2,8 millió regisztrált felhasználójuk van, melyek közül félmillió felett van a rendszeres nézők száma. Napi szinten 300 ezer videóindítás jellemző, ráadásul a nézők nagyon jelentős időt töltenek el, átlagosan 60 percig nézik az itt elérhető tartalmakat. Ezek köre egyébként egyre szélesebb, jelenleg 7000 cím felett van.

A digitális médiafogyasztás a méréseik szerint elsősorban a fiatalabb korosztályra jellemző, hiszen a nézők 70 százaléka tartozik a 18-49 éves korcsoportba. Ezen belül is a huszonévesek felülreprezentáltak. Így a digitális platformon pont azokat érik el, akik a hagyományos tévénézéstől elfordultak.

Nincsenek csődhelyzetben

Vidus Gabriella elmondta, hogy egyes sajtóbeszámolókkal szemben a vállalat jól teljesít. Ugyan a hozzájuk tartozó M-RTL Zrt. valóban veszteséges lett, 3,8 milliárd forintos mínusszal zárta az üzleti évet. A vállalat nettó árbevétele 2018-ban 32,7 milliárd forint volt (2017-ben 34,2milliárd forint). A visszaesésnek és a veszteségnek az a magyarázata, hogy csökkenő reklámbevételek mellett emelkedtek a vállalat működési költségei, így a vásárolt tartalmak, vagy éppen a társaságnál nagy hangsúllyal kezelt sajátgyártású műsorok előállítási díjai.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az M-RTL csak egy részét fedi le a hazai tevékenységüknek, és az RTL Magyarország esetében sokkal jobbak a számok. A vállalat ugyanis 8 millió eurós EBITDA-t ért el. Vidus Gabriella azt mondta, hogy a számok is tükrözik a változásokat, és manapság a piacon egy csatornával már nem lehet eredményesen működni.

Újságírói kérdésre a vezető elmondta, hogy tavaly december óta náluk is vannak állami hirdetések, az idei év első öt hónapjában az ilyen kampányokból 800 millió forintos bevételük volt. Vidus Gabriella azt mondta, hogy ők korábban is befogadtak volna állami hirdetést, de az elmúlt években nem voltak is ajánlatkérések. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy minden kampány nem futhat náluk, az EU-ban is visszatetszést keltő junckeres hirdetéseket például visszautasították. Az állami költések megjelenése ugyanakkor a vezérigazgató szerint nem jelent semmilyen háttéralkut, vagy a tulajdonosváltás előkészítését.

Ezek lesznek ősszel az RTL-en

Vidus Gabriella elmondta, hogy az első félévben a top 10 legnépszerűbb tartalomból 6 az RTL Klubhoz kötődik. A Híradó a kereskedelmi célcsoportban (18-49 évesek) továbbra is nagyon erős, és nagyon sok nézője van a Fókusznak és a Fókusz +-nak is. A csatorna két vidéki tematikájú sorozata a Drága örökösök és A mi kis falunk kiemelkedő számokat hoztak. De jól teljesített A Tanár és a jelenleg is futó Konyhafőnök is.

Nem véletlen, hogy ősszel ismét képernyőre kerül majd a Drága öröksök és A mi kis falunk is egy-egy újabb évada. Nagy visszatérő lesz a 2012-ben bemutatott Házasodna a gazda, amely hosszú pihenő után ősszel lesz újra látható. Új formátum a Love Island, amely egy párkereső valóságshow, az itthon bemutatott programok közül az Éden Hotelhez áll a legközelebb. Emellett ősszel ismét visszatér az X-Faktor. Több új sorozattal is készülnek az év második felében, képernyőre kerül a MEgtörve, az Isten belájkolt és a Mr. Whiskey is.