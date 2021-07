Közmédia: 20 milliárd forint maradt a tárban, van miből kifizetni a megbízható műsorgyártókat

Nem döntő szempont a közmédia esetében, hogy a működés nyereséges legyen, ennek ellenére lassan annyi pénze lesz a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (MTVA), hogy nehéz lesz mire elkölteni.

Az MTVA 2020 negyedik negyedéves eredménykimutatása szerint ugyanis tavaly 20,5 milliárd forint adózott eredménnyel zárt a közmédia büdzséje. Ez szeptember végén még csak 10,5 milliárd forintnál tartott.

A nyereséges működést előre megjósolta Papp Dániel a közmédia 2019-es beszámolójához csatolt nyilatkozatban. A közmédia vezérigazgatója úgy kalkulált, hogy a koronavírus-járvány hatásai miatt 2020-ban összességében magasabb adózott eredménnyel zárhatnak. Ez nagyvonalakban annak köszönhető, hogy a reklámbevételeik 1,5 milliárd forinttal ugyan zsugorodnak, de a 2020-as tokiói olimpia és a labdarúgó Európa- bajnokság elhalasztása miatt a költségek is 8 milliárd forint körüli összeggel csökkennek.

A 2020 negyedik negyedéves eredménykimutatás szerint ezek a számok nagyságrendileg beigazolódtak, ugyanis a reklámbevételekből tavaly 5,5 milliárd forint jött be, ez 2019-ben 6,7 milliárd forint volt. Ellenben a központi költségvetésből 2019-ben 87,6 milliárd forintot kaptak, 2020-ban viszont 101,6 milliárd forintot. Szintén a 20,5 milliárd forintos többlet elérést segítette, hogy az anyagjellegű és a személyi jellegű kiadásaik is mérséklődtek 2019-hez képest.

Már a 2021 első negyedéves mérlege is ismert az MTVA-nak és szintén jelentős többletnél tartanak. Reklámbevételből egymilliárd forint jött össze március végéig, ellenben a költségvetésből 27,3 milliárd forint érkezett (tavaly ez a szám 23 milliárd forint volt). A személyi jellegű kiadásaik ugyan növekedtek egy kicsit, de így is 3,5 milliárd forintos adózott eredménynél tartottak az első negyedév végén. Van és lesz tehát miből műsorokat gyártatni, ráadásul idén 117,7 milliárd forintos költségvetéssel számolhat az MTVA, ez minden idők rekordja.

Jó pénzért szórakoztatnak

Hatalmas tehát a pénzbőség, így meg is néztük az MTVA által 2021 januárig megkötött ötmillió forint feletti szerződéseket. Régi beszállítója a közmédiának az Apropó Média Produkciós Kft., amely például a Ridikül című női talk showt gyárthatta le 439,5 millió forintért januártól június végéig. Az Apropó tulajdonosa Blázy András, aki korábban sokáig Halkó Gabriellával közösen vezette a produkciós céget. Halkó Gabriella ma is az Apropó által tulajdonolt Ridikül Magazin Kft. ügyvezetője, de például igazgatósági tag a Garancsi István nagyvállalkozó érdekeltségébe is tartozó Las Vegas Casino Zrt.-ben is. Érdekes módon a Ridikül Magazin Kft. a tulajdonosa a Szeol SC Kft.-nek is. Ez egy szegedi focicsapat, ahol Halkó Pál, Halkó Gabriella testvére az ügyvezető.

Bemutatunk ismert embereket kedvenceikkel és olyan sportokat, amelyekben állatok is részt vesznek. Ellátogatunk állatkertekbe és praktikus állatorvosi tanácsokat is adunk. Külön rovatunkban pedig segítünk, hogy a kis kedvencek gazdákra találjanak. A műsorban valóban minden lesz, mint Noé bárkáján!

- hangzik a Noé barátai című műsor bemutatása. Ezt is Apropó Média Produkciós Kft. gyárthatta június végéig 44,2 millió forintért.

Kicsivel drágább a Bagi-Nacsa Orfeuma című szórakoztató műsor. Az MTVA 64,8 millió forintos szerződést kötött az NN Film & Media Kft-vel a január-június időszakra, a cég tulajdonosa Nacsa Olivér. A szilveszteri különkiadást pedig 9,4 millió forintért gyárthatták le.

Szintén kapott egy vállalkozói szerződést az Observer Budapest Médiafigyelő Kft., amely 13,6 millió forintért végez sajtófigyelést a közmédiának 2021-ben. Az ország legnagyobb médiafigyelő cége 2018-ban került a Nézőpont Csoport berkein belülre. Példáu 2020 és 2022 között, 36 hónapon át médiaszemlézést és médiaelemzést végeznek az Orbán-kormány számára nettó 5 milliárd forintért.

Az Observer rekord évet zárt 2020-ban: bevételük 2,1 milliárd forintra gyarapodott, a profit pedig 183,7 millió forint. A Nézőpont tulajdonosa Győri Tibor, aki Orbán Viktor miniszterelnök régi bizalmasa, a Miniszterelnökségen 2012-től jogi ügyekért felelős államtitkár is volt. Csupa kedvező hírt szoktak közölni a kormánnyal kapcsolatban, legutóbbi kutatásukban például arra jutottak, hogy a kezdeti lendület után kifulladt Karácsony Gergely főpolgármester kampánya, az emberek inkább továbbra is Orbán Viktort választanák kormányfőnek.