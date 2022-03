Lánchíd-felújítás: milliárdos bírságot is kaphat a BKK

A Lánchíd felújítását kivitelező A-Híd Zrt. „valószínűsíthetően” késedelmesen jelentette be 19 alvállalkozóját. Ráadásul mulasztásukat az ajánlatkérő Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Zrt. se vette észre, miközben több helyszíni ellenőrzést tartottak, látták a vállalkozói számlákat és az építési naplót is – válaszolta a Népszavának a Közbeszerzési Hatóság.

A Lánchíd-felújítását nem akasztja meg a Közbeszerzési Döntőbíróság eljárása és nem merült fel olyan jogsértés, ami a szerződés érvénytelenné nyilvánításához vezethet. A BKK-ra kiszabható bírság ugyanakkor tetemes lehet. A felső határ a szerződés értékének 15 százaléka lehet, amely jelen esetben körülbelül 3 milliárd forint lenne - írja a lap.

A kivitelező A-Híd hibázhatott. Fotó: BKK A kivitelező A-Híd hibázhatott. Fotó: BKK

Megkeresték az ügyben a BKK-t is: a társaság szerint a feltételezett jogsértések nem minősíthetők lényegesnek, különösen nem a Lánchíd felújítására irányuló 20 milliárdos szerződés esetében. A fővárosi cég arra is felhívta a figyelmet, hogy az uniós joggyakorlat szerint a szerződés-ellenőrzések lényeges jogsértések feltárására irányulnak, mint például a jogszerűtlen, beruházást drágító módosítások. A teljesítés-ellenőrzések pedig inkább az uniós forrásból megvalósuló beruházásokra jellemzőek. Jelen esetben egyikről sincs szó. Még az is vitatható szerintük, hogy a késedelmesen bejelentett társaságok valóban alvállalkozónak számítanak-e.