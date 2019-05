Megbotlott A mi kis falunk

A nézettségi toplistákat böngészve, szinte minden héten azt láthattuk a tavasz folyamán, hogy az RTL Klub szombat esténként látható sorozata, A mi kis falunk áll az élen. Volt ugyan precedens rá, hogy az RTL másik vidéki sorozata, a Drága örökösök jobb számot hozott, de összességében bérelt helye volt az élen. Most azonban fordult a kocka, a teljes népességben ugyanis trónfosztás történt, igaz a hirdetők számára fontos 18-49 éves korcsoportban továbbra is Pajkaszeg lakóinak története vonzotta a legtöbb nézőt.

A héttérben két dolog áll, egyrészt önmagához képest a Tények, amely a hét legnézettebb műsora lett, felülteljesített. Másrészt viszont A mi kis falunk hozott a megszokottnál alacsonyabb nézőszámot. Ebben könnyen lehet, hogy az Eurovíziós Dalverseny volt a ludas. Igaz a magyar versenyző a keddi elődöntőben elvérzett, ám a műsort a csatorna átlagos közönségarányához mérten így is viszonylag sokan nézték. A szombaton a köztévére átpártoló közönség pedig elég lehetett ahhoz, hogy A mi kis falunk a megszokott számoktól elmaradjon. Érdemes megjegyezni, hogy az Eurovíziós Dalverseny keddi adása a Duna TV átlagos számait messze túlszárnyalta, aznap este (19-23 óra között) például a kereskedelmi célcsoportban (18-49 év) a csatorna átlagos közönségaránya 3,2 százalék lett szemben a szokásos 0,8-0,9 százalékkal. Más kérdés, hogy 4-5 éve, amikor ennek előválogatója, A Dal, és maga az Eurovízió igazán lázba hozta a hazai közönséget nem volt ritka, hogy bőven 10 százalék felett teljesítsen a műsor.

A teljes lakosságot nézve tehát a Tények lett a legnézettebb, viszont a kereskedelmi célcsoportban A mi kis falunk meg tudta tartani a vezető helyét. Ha a toplistákat tovább böngésszük, akkor az látható, hogy az aktív korú lakosság a Konyhafőnököt és a Bezár a bazárt nézte még jelentős számban, ezek lettek ugyanis dobogósok. Érdekes, hogy a hétköznap esténként futó két műsor meglehetősen hasonló eredményeket hozott, ráadásul abban a műsorsávban, amikor egyszerre voltak képernyőn ezúttal nem volt egyértelmű győztes. Pedig a múlt héthez képest a Bezár a bazár magasabb közönségarányokat ért el, de értelemszerűen a Konyhafőnök is javítani tudott, így alakult ki a "patthelyzet".

Egyre jobb számokat hoz a Bezár a bazár (Fotó: TV2)

Nem teljesítettek viszont jól az RTL Klub esti műsorai, egyedül a Gyertek át! kapcsán mondható el, hogy viszonylag egyenletes teljesítményt nyújt, de például a Főnök inkognitóban erős kezdés után adásról-adásra egyre alacsonyabb számokat hoz. Ezen a héten a Toplista is önmagához képest gyengélkedett, ahogy a két sorozat, a Magnum és a Doktor Murphy kacsán sem lehet túl sok pozitívumot említeni. Az RTL Klub szerencséje, hogy a TV2 másik hétköznap esti vetélkedője, A Bank sem tud extrát hozni. A műsor alulról közelít a csatorna átlagos közönségarányához, és stabilan 10 százalék felett teljesített a 18-49 éves korcsoportban, ez azonban a főműsoridős trónfosztáshoz kevés.

A tavaszi időszakban nagy változás már biztosan nem lesz, viszont érdekes lesz, miként alakul ősszel a verseny. A közelmúltban rendezett Media Hungary konferencián Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója ismertette a várható újdonságokról, köztük a TV2 vadonatúj napi sorozatáról. A médiacég több sajátgyártású műsorral is készül az év második felében, amelyek között kaland-reality, sportvetélkedő, nagyszabású showműsor és vetélkedő is szerepel. Ezek közül a legnagyobb durranás a napi sorozat lehet, amely szerencsés esetben a 20 év után már igencsak kifáradás jeleit mutató Barátok közt ellenlábasa lehet, sőt akár el is söpörheti azt. Azt már korábban tudni lehetett, hogy visszatér az Ázsia Express, amelynek forgatási viszontagságairól a bulvársajtó többször beszámolt.

A tavaszi cannes-i televíziós vásár egyik legizgalmasabb formátuma a Catch Point, azaz a Kapd el, ha tudsz! gameshow is érkezik rövidesen. Ez az a játék, amelyben nem kell mindig tudni a helyes választ – elég csak jól helyezkedni. Figyelembe véve, hogy a tudásalapú vetélkedő, a Legyen Ön is milliomos! reaktiválása csütörtököt mondott, könnyen lehet, hogy egy ilyen típusú műsor inkább számíthat majd sikerre.

Az Exatlon népszerűségét látva jön egy vadonatúj sport reality, a Fuss család, fuss! A műsorban fitt és kevésbé edzett, de nagyon elkötelezett civil és sztárcsaládok versenyeznek majd. Vasárnapokon pedig ismét jön a Sztárban sztár, amely ugyan az előző szériában nem tudta megismételni a korábbi évek sikereit, ám a nézettségi toplistán így is az első helyért küzdött. 2019-ben csavarnak egyet a történeten, és új formában tér vissza a műsor: a Sztárban Sztár leszek! egy izgalmas tehetségkutató, ahol civil emberek, amatőr színészek, énekesek kapnak lehetőséget, hogy ezúttal ők utánozzanak hazai és külföldi énekeseket.

A 20. heti számokat összefoglalva azt láthattuk, hogy a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) ezúttal hét estét vitt az RTL Klub. Ennek megfelelően heti átlagban javítani tudott a közönségarányán az RTL, és heti átlagban 14,4 százalékot ért el. Ugyanakkor a TV2 is előre tudott lépni, a közönségarányuk 11,9 százalékra nőtt. Továbbra sem tudnak a korábbi számaikhoz visszatérni az RTL Magyarországhoz tartozó kábelcsatornái: az F+ közönségaránya minimálisan ugyan nőtt (4,4% SHR), a Cool viszont kis mértékben visszacsúszott (2,4% SHR). Ennek ellenére a a Viasat3 (2,1% SHR) nem tudta megelőzni, mivel a csatorna számai stagnáltak. A fent említett Eurovíziós Dalverseny nagyot lökött a Duna TV (1,4% SHR) számain, de így sem érte be a középmezőnyt.