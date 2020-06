Megduplázta nyereségét a Matolcsy-unokatestvérek Pécsi Sörfőzdéje

A Pécsi Sörfőzde kilátásait javítja, hogy kutatásra-fejlesztésre egy négytagú konzorcium vezetőjeként 2018-ban 467,6 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás nyert el, amelynek eredményei a következő években érhetnek be. Ebből az ingyenpénzből Szemereyék cége a tavalyi 81,7 milliót számolt el. A pécsiek mellett a Szegedi Gabonakutató Intézetből, a Szarvasi Agrár Zrt.-ből és a Hubai Ökogazdaságból álló HUNBIO-konzorcium célja, hogy optimalizálja a bio sörfőzési technológiákat, valamint kifejlesszen bio söripari melléktermékek – úgy, mint sörtörköly és sörélesztő – minél nagyobb hasznosítását lehetővé tévő megoldásokat.

Történt még egy, igaz, kisebb változás a Pécsi Sörfőzde életében tavaly: árbevétele immár teljes egészében belföldi értékesítéséből származott, szemben a 2018-as évvel, amikor még minimális, 6,56 millió értékben adott el komlónedűt külföldön is. Érdekes még, hogy a reklámköltség a 2018-as negyedére, 400 millióra esett.

A 2019-es üzleti éve után például alig valamivel több mint 1 millió forint társasági adót szurkolt le a 49 milliós adózás előtti nyereségéből, ami a duplája a 2018-as profitnak . A tavalyi nyereséget – csakúgy, mint a tavalyelőttit – Szemereyek nem vették ki osztalékként. Ennek ellenére a cég eredménytartaléka nemcsak, hogy elfogyott, hanem súlyosan negatív lett, mínusz 1 milliárd forint – ennek oka a kiegészítő mellékletből nem derül ki. A cég „szerencséje”, hogy e hiányt kompenzálja a közel 1,3 milliárdos lekötött tartaléka. Emiatt a saját tőkéje sem csökkent, sőt a nyereség mértékével még nőtt is, így annak 2019 végi 878 milliós értéke áll szemben a 2018-as 830 millióval.

