Mészáros Lőrinc cégéhez is beállít a Honvédség

Ez a veszélyhelyzet kihirdetése óta már a negyedik kör, melyben létfontosságú vállalatokat azonosítanak. Ahogy arról lapunk is beszámolt, először március 19-én 71, az ország folyamatos működéséhez elengedhetetlen, létfontosságú vállalatnál kezdték el a munkát a Honvédelmi Irányító Törzsek . Ezen lista március 25-étől a további 13 vállalattal bővült, április 3-án pedig újabb 9 cég került be a létfontosságú körbe . Az eredeti bejelentések szerint 140 létfontosságú céget azonosítottak, ebből kiindulva tehát még 36 céghez vonulhatnak ki az irányító törzse.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!