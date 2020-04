Mészáros Lőrinchez került Ákos egykori I. kerületi borozója

Kovács Ákos énekes és Tiffán Zsolt fideszes parlamenti képviselő tulajdonában volt az Andante Borpatika Kft. egészen tavaly év végéig. 2019 decemberében egy ügyvéd, Geri Zoltán lett a dunai panorámás éttermet működtető cég új tulajdonosa, Kovács Ákos azonban nem távolodott el teljesen a cégtől. Annak operatív irányításában továbbra is részt vett ügyvezetőként - egészen idén március elejéig. Ekkor ugyanis az ügyvéd továbbpasszolta a társaságot.

A cégkivonatok tanúsága szerint 2020. március 9-én, három hónappal a korábbi tulajdonosváltás után ismét gazdát cserélt az Andante Borpatika. A Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Talentis Group cégbirodalmának lett a tagja a Kft.

Ezzel párhuzamosan Kovács Ákos is kiszállt az irányításból, helyét az a Gombai Gabriella vette át, aki számos Mészáros-cégben is vezetői posztot tölt be.

Az Andante Borpatika az elmúlt években nemcsak a tulajdonosai miatt vált ismerté, hanem azért is, mert az akkor még fideszes vezetésű I. kerületi önkormányzattól éveken át jutányos áron bérelte a helyiséget. Olyannyira, hogy még egy hosszúlépés is többe került az étteremben, mint az egy négyzetméterre jutó bérleti díj.

Mészáros Lőrincék a céggel egy, az elmúlt néhány évben veszteségesen működő éttermet szereztek meg maguknak. A 2018-as beszámoló alapján ugyan 49 millió forintról 53 millióra nőtt az éves árbevétel, ez nem volt elég ahhoz, hogy nyereségessé váljon a tevékenység. 2018-ban kicsivel több mint egymillió forint mínusszal zárták az évet a korábbi 3 milliós veszteség után. Mivel a cég más adónemre tért át a tavalyi év során, le kellett adni egy beszámolót, mely szerint 2019 első negyedéve egész kedvezően alakult. Három hónap alatt 9,3 millió forint bevételből 373 ezer forint nyereség maradt.