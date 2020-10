Milliárdos profitokat eredményez a fizetős egészségügy Magyarországon

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény megszavazásával újra terítéken van az állami és a magánegészségügy hermetikusabb szétválasztása. Ennek kapcsán megnéztük az ismertebb magán egészségügyi cégek 2019-es beszámolóit. Változatos képet találtunk: a milliárdos profittól a félmilliárdos veszteségig mindenre akad példa, de egyre több a kisebb cég is, így biztosra mondható, hogy a következő években is a magánegészségügy térnyerése várható. Ebben olyan magyar milliárdosok látnak jövőt, mint Csányi Sándor vagy Wáberer György.

A legnagyobb magánszolgáltató igazából nem is gyógyítással foglalkozik, hanem laborvizsgákatokkal. Az osztrák hátterű Synlab Hungary Kft. tavaly rekordévet zárt: 14 milliárd forintos forgalom 813 millió forintos nyereséghez volt elég, ezt azonban nem vették ki a tulajdonosok. Most is van dolguk bőven, hiszen a Synlabot még a járvány kezdeti időszakában jelölte ki az Nemzeti Népegészségügyi Központ PCR-vizsgálatok elvégzésére, vagyis közfinanszírozott és magán koronavírusteszteket is végeznek.

A Magyarországról indult, és azóta is magyar központú cég a nevében hordozza a szemléletének alapjait képviselő értékeket, és a nemzetközi vállalatcsoporthoz igazodva Affidea néven működik. Az Affidea ma már nemcsak hazánk, de Európa piacvezető magánegészségügyi szolgáltatója is: csoportunk 16 ország több mint 246 egészségközpontjában évente 13 millió képalkotó vizsgálatot végezve lát el 4,4 millió pácienst

- vallja magáról az Affidea, amely szintén rekordévet zárt 2019-ben. Az amúgy holland hátterű Affidea Kft. tavaly 11 milliárd forintos forgalmat ért el, ami már több mint 1 milliárd forintos nyereséget eredményezett, de nem volt osztalék. Sikerük fontos eleme, hogy nem csak Budapestre koncentrálnak, hanem vannak telephelyeik Győrtől Miskolcig. Szolgáltatásaik között pedig MR- és CT-vizsgálatokat is találunk (a vizsgálatot az OEP is finanszírozhatja), és képalkotó diagnosztikai vizsgálatok mellett már mintegy 30 szakorvosi területen biztosítanak járóbeteg-szakellátást is.

Szintén rekordévet zárt a Budai Egészségközpont: 2015-ben még 4,7 milliárd forint bevételük volt, tavaly már 8,9 milliárd forint. A Csányi Sándor OTP-vezér egyik cégének, valamint a Varga Péter által vezetett Medicomp Kft. tulajdonában lévő magánegészségügyi intézmény 221 millió forintos profitnak örülhet, de osztalék itt sem volt. Ennél volt már nagyobb profit is: 2017-ben a 600 millió forintot is elérték. A cég legnagyobb dobása az volt tavaly, hogy már a volt állami tulajdonban lévő kórházépületet is megvették mintegy 4 milliárd forintért az államtól.

A Róbert Károly Magánkórháznak 2018-ban lett új tulajdonosa, amikor a MedAlliance Holding Zrt. megvásárolta Lantos Csabától. Az új tulajdonos Haraszti Péter, a cégcsoport pedig éppen a napokban bővült egy új taggal (TritonLife Labs Kft.). Maga a Róbert Károly Magánkórház Zrt. tavaly 3,2 milliárd forintos forgalom mellett 80 millió forintos adózott eredménnyel büszkélkedhet. Még 2018-ban a bevételel kevesebb, de a profit több volt.

Szintén a nagyok közé tartozik a Duna Medical Center, ahol viszont látványosan növekszik ugyan a bevétel, ami már a 2,7 milliárd forintot is elérte, viszont stabilan veszteséges, ezúttal 553 millió forintos mínusz jött össze a Hollandiában bejegyzett tulajdonosnak. Igaz, a milliárd feletti veszteségre is volt már példa. Kiadási oldalon a cégnél főleg a bérleti díj ugrott meg (700 millió forintról 838 millió forintra), valamint a bérköltségeik növekedtek jelentősen (704 millió forintról 767 millió forintra).

Szépen gyarapaszik az Emineo magánkórház is: tavaly sikerült megugrani az egymilliárd forintos forgalmat, amiből 145 millió forintos profit lett. A magyar orvosok tulajdonában lévő cégből 33 millió forint osztalékot vettek ki. Az amerikai-magyar tulajdonban lévő Firstmed-FMC is egymilliárd forintos forgalom felett jár, és 114 millió forintos hasznot termeltek. Veszteséges viszont a DR. ROSE Magánkórház Kft.: a 3,2 milliárd forintos forgalom a középmezőnyhöz elég, de a 590 millió forintos veszteség jött össze.

Lépett előre a Doktor24 cégcsoport is, amely idén január óta már részvénytársaság formában tevékenykedik, de tavaly még Doktor24 Medicina Kft. néven 1,1 milliárd forint árbevételt ért el a 2018-as 755 millió forint után. A profit átlagos lett, a 38 millió forint megfelel az elmúlt évek szintjének, viszont 130 millió forint osztalékot szavaztak meg a tulajdonosok (például Lancz Róbert és a volt SZDSZ-elnök Kóka János).

Laptársunk, a Piac&Profit magazin augusztus-szeptemberi számában a volt politikus elmondta: úgy számoltak, tízmillió euró, vagyis durván 3,5 milliárd forint szükséges a tervezett fejlesztésekhez. Két külföldi kockázati tőkebefektetőre, a Value4Capitalre és az Ananda Impact Ventures-re esett a választásuk. A Doktor24 Medicina Zrt. lett a tulajdonosa a Doktor24 Magyarország Kft.-nek és a Kastélypark Klinika Kft.-nek is.

Hatalmas befektetéssel vágott bele nyáron a magán egészségügyi szolgáltatásba Wáberer György 25 év fuvarozás után: Wáberer Medical Center brand név alatt működő Corpmed Egészségügyi Szolgáltató Kft. tavaly még csak 108 millió forintos bevételt ért el és 716 millió forintos veszteséget. Ugyanakkor hosszú távban gondolkodnak: Wáberer György korábban elmondta, hogy a 3 milliárd forintos befektetésre társaságot hoztak létre, melyben alapítóként ő maradt a meghatározó tulajdonos, s a saját tőkén kívül hitelre is szükség volt. A következő évek bevételeivel kapcsolatos tervekről kijelentette, hogy ez nem gyors megtérülésű iparág, ezért 10 évben gondolkodnak. Idén körülbelül 800 millió-1 milliárd forintos árbevétel terveik vannak, 2-3 éven belül 2,5-3 milliárd forinttal számolnak.

Összességében a piaci részesedés annyiban változott, hogy a szereplők jelentős része tovább erősödött, de az Affidea és a Budai Egészségközpont jobban elhúzott a mezőnytől. Hatalmas a verseny, jelentős iparági befektetések és immár két számjegyű növekedés is tapasztalható a magán egészségügyi szektorban. Egyes statisztikák szerint közel 1000 milliárd forintot költöttek tavaly a magyarok az állami gyógyintézményeken kívül.

A magánegészségügy erőforrásaira a közeljövőben nagy szükség lehet, ugyanis az elfogadott egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény egyik fontos részlete volt, hogy januártól összeférhetetlennek minősül, ha egy orvos az állami és a magán-egészségügyben is tevékenykedik. Így sok orvosnak, nővérnek választania kell, hogy melyik szektorban folytatja. Ha a magasabb bér és a szabadabb munkaidő miatt a magánt választják, akkor az még nagyobb profitot eredményezhet a tulajdonosoknak.