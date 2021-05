Minőségi ugrással éledhet újra a belváros

Milyen irodapánik? A Covid sem vette el a befektetők kedvét

A jó helyen, jó bérlőkkel teli irodaházakat most is viszik. Nem, mint a cukrot, de azért viszik - a járvány nem tántorította el az intézményi és magánbefektetőket. A magyarok már fölényben vannak Budapesten, de a külföldiek is tovább keresgélnek. Könnyen lehet, hogy a portfóliójukat szélesíteni akaró és eddig csak hotelek felvásárlásában jeleskedő tehetősebb magyar cégek a jövőben betesznek egy-két jobb irodaházat is a bevásárlókosarukba, átmozgatva ezzel biztosabb terepre a vagyon egy részét.