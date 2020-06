Már az MNB-nél a szuperbankot előkészítő holding alapításának kérelme

Arról azonban Balog Ádámnak, a három érintett bank - Budapest Bank, Takarékbank, MKB - közül az utóbbi vezetőjének nincs tudomása, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) már meg is adta volna az engedélyt. Mindenesetre azt valószínűsítette, hogy ez nem fog sok időbe telni.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Ez sikerült is, a nem teljesítő hitelek állománya például a 2015-ös 263 milliárd forintról 2020 első negyedévének végére 41,5 milliárdra csökkent. Mint ahogy az a vállalás is teljesült, hogy a mérlegfőösszeget több mint 2100 milliárdról 1830 milliárd alá kellett vinni négy év alatt.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!