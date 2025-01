Most kiderült, milyen üzletember Magyar Péter

A cég részvényeit a tulajdonosoktól a cégbírósági dokumentumok tanúsága szerint Magyar Péter már 2022. december 30-án megvásárolta, ám az egyszemélyes zrt. új alapszabályát csak 2023. november 30-án fogadták el. Az ezeket a tranzakciókat igazoló iratokat a hatósághoz 2024. február 9-én nyújtották be. Sőt, Császár Dániel a tulajdonosváltást követően is a zrt. vezérigazgatója maradhatott, őt az új, immár egyszemélyi tulajdonos, Magyar Péter csak a kegyelmi botrány kirobbanása után, a közéleti színre lépését követően, 2024. február 12-én hívta vissza tisztségéből. Az erről szóló dokumentum a cégbírósághoz 2024. február 16-án érkezett meg.

Az LLM Zrt.-t még 2020-ban alapította a Miniszterelnökség helyettes államtitkára, Császár Dániel, aki a cég vezérigazgatója is lett. Mellette Kruchina Károly, a Nemzeti Sportügynökség felügyelőbizottsági elnöke, valamint Palatinus-Woth Márton, a kormányzatnak is dolgozó PlanB Kft. nevű kommunikációs vállalkozás pr-igazgatója voltak tulajdonosok.

