Nagy átszervezés kezdődött a Tescónál, 700 alkalmazottat érint

A mostani átalakítás egy korábban elindult folyamat része, amelyet már a vevők is tapasztalhattak. A Tesco szűkítette az áruházaiban kapható termékek körét, és a belső polcokat is átszervezte. A Világgazdaság felidézte: a Tesco a nyár elején bejelentette, hogy kivonul Lengyelországból.

A brit tulajdonú áruházlánc az átszervezés során állást ajánl fel az alkalmazottak többségének. A Tesco sajtóosztálya azt közölte a Világgazdasággal, hogy technikai átalakításról van szó, a megszűnő pozíciókat pedig be kell jelenteni az illetékes hatóságoknál, ezért tájékoztatták hét megye munkaügyi központjait és a kereskedelmi szakszervezeteket.

