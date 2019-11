Nem vágja a földhöz Rogán Cecíliát a válás

A magyar kormány egyik legismertebb házasságának vége, de Rogán Antal hamarosan ex-feleségének nem kell a jövője miatt aggódnia. Már ha továbbra is ilyen sikeres marad az üzleti életben, mint eddig volt.

Talán még a Puskás Aréna átadását is háttérbe szorítja a Rogán házaspár válásának a híre. A propagandaminiszter és - most még - felesége közleményben tudatták az országgal, hogy pénteken beadták a keresetet. Mint hogy Rogán Antal és Rogán-Gaál Cecília útjai nemsokára hivatalosan is különválnak, az egyik kérdés, ami felmerül, hogy ki miből és hogyan fog megélni ezután.

Már csak azért is ez az egyik első, amin az ember elgondolkozik, mert Rogánék fényűző életmódjukról is ismertek - ha másról nem, a híres helikopterezésükről legalábbis mindenki tud. Azt az utazást - és aztán közös életük sok további, drága tételét is - azzal magyarázta a miniszter, hogy felesége sikeres üzletasszony, ezért telt nekik minderre.

Rogán Antal ezzel egyszer sem állított valótlant. Rogán-Gaál Cecília Ágnes Sarka Katával közösen tulajdonolt reklámügynöksége, a Nakama & Partners Kft. ugyanis 2015. decemberi megalapítása óta száguld. Első teljes üzleti évükben, 2016-ban még 51 millió forintos nettó árbevétlet tudtak felmutatni, 7,7 millió forintos nyereséggel, aztán 2017-ben hirtelen 512 millióra, majd onnan a következő évben majdnem 1,2 milliárdosra ugrott a nettó árbevételük. A nyereség 221-ről 438 millióra nőtt. Ennek köszönhetően a cégtulajdonos barátnők idén májusban már 136 millió forintos osztalék kifizetéséről döntöttek.

A Nakama & Partners sportrendezvényeit egyébként idén nyárig legalább 273 millió forinttal támogatták állami tulajdonú cégek. A vállalatok szponzorációit minden egyes alkalommal a Rogán Antal-irányította Nemzeti Kommunikációs Hivatal hagyja jóvá.

Ennek alapján 2019 is fényesen sikerült, és ha a henger a jövőben sem áll meg, akkor Rogán Cecíliának nincs félnivalója, a jövőben is simán bevállalhat alkalmi helikopterezéseket.

Kisebb kérdőjel ugyanakkor Sarkával közös másik érdekeltsége, a Top News Hungary Kft. internetes médiacég. Azt ugyanis még nem tudni, hogy ehhez a terephez is értenek-e az üzletasszonyok, ugyanis a Top Newst csak tavaly novemberben jegyezték be. Ennél a cégnél egyelőre egy 917 ezer forintos mínuszt tudtak felmutatni, de ebben nincsen semmi furcsa, a friss cégek első éve a legritkább esetben sikerül nyereségesre, pláne akkor, ha csak alig több mint egy hónapnyi működés eredményeiről lehet beszámolni.

