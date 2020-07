Óriási beruházást jelentett be a Lidl - a kormány is beszáll

A részleteket a Külgazdasági és Külügyminisztériumban jelentette be Grósz Jenő, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden.

16 év alatt a második legnagyobb kiskerlánccá nőtte ki magát a Lidl

Grósz Jenő emlékeztetett: 2004-ben 12 áruházzal és 1 logisztikai központtal kezdte meg magyarországi tevékenységét a Lidl, ma már 183 áruházat és 3 logisztikai központot üzemeltetnek, a 2019-es gazdasági év adatai szerint mostanra az árbevétel alapján a második legnagyobb kiskereskedelmi lánccá vált a Lidl. A vállalat 7200 munkahelyet biztosít, ezzel a 12. legnagyobb foglalkoztató az országban. Az elmúlt 1 évben 1300 fővel nőtt a létszám, az elmúlt 3 évben közel 20 milliárdot fordítottak bérfejlesztésre.

A Lidl termékkínálatának közel 60 százaléka magyar termékekből áll, a társaság segít a magyar termékek külpiacra segítésében is – Grósz Jenő példaként a borokat említette: a teljes magyar palackos borexport 30 százalékát a Lidl bonyolítja, ezzel a Lidl a legnagyobb magyar bor-exportőr.

Most a negyedik logisztikai központ építése kezdődött meg Ecseren, amihez jelentős kormányzati támogatás társul - mondta a Lidl vezetője. A beruházás 35 milliárd forintból valósul meg, Várhatóan 2021 novemberében készül el a raktárbázis, ahol 62 ezer négyzetméteren tudnak majd árukat tárolni.

A beruházással 400 új munkahelyet teremt a Lidl.

Szijjártó: aki időben lép, az új világgazdasági korszak nyertese lehet

Szijjártó Péter kiemelte: ritkaságszámba megy mostanában az ilyen bejelentés, a világgazdaságban inkább leépítésekről, és nem beruházásokról van szó.

Magyarországon az egészségügyi védekezés első szakaszát megnyertük; annak, hogy ez ilyen gyorsan sikerült, nagy jelentősége van az emberek és a gazdaság újraindítása szempontjából is. Ezt kell most fenntartanunk úgy, hogy közben a környezetünkben negatív folyamatok indultak el. Meg kell gátolni a fertőzés behurcolását – mondta a miniszter. Szijjártó Péter szerint a gazdasági védekezés időszakára kell koncentrálnunk: aki most időben lép, az az új világgazdasági korszak nyertese is lehet. A miniszter szerint ugyanis egy globális kapacitás-újraelosztási verseny indult meg: nem biztos, hogy ugyanazok a gyárak indítják újra a multik, amelyeket a koronavírus miatt bezártak - lehet az is, hogy a nyitva hagyott üzemekbe helyezik át részben vagy egészében a termelési kapacitást. Ebben a versenyben különösen pozitív, ha egy nagy nemzetközi vállalat, mint a Lidl teszi le a voksát egy ország mellett – mondta Szijjártó Péter.