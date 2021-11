Pompa és kérdőjelek: egy év múlva Katar megrendezi a legszürreálisabb foci-vb-t

Káprázatos, arab fejfedőre (gahfija) hasonlító, minden igényt kielégítő stadion. Még a stadion mellé ültetett fák is az arénával harmonizáló formájú és színű dézsákból nőnek ki, igaz, elsétálni nem lehet mellettük – ott ugyanis még építési terület van. Káprázatos gyepszőnyeg, közeli lelátók, 21. századi fociszentély. Fényjáték, tűzijáték, katonazenekar, ünnepség: október végén a 2022-es világbajnokság ötödik helyszíne, az al-Thumama Stadion is megnyitotta kapuit. Még a nézőszám is kiemelkedő volt: negyvenezer szurkoló látta, hogy a napokkal később a Barcelonához aláíró Xavi által irányított al-Szadd tizenegyesekkel legyőzi az al-Rajjant.

„Karnyújtásnyi távolságban van a világbajnokság. Hamarosan itt az egyéves mérföldkő, majd következik az Arab Kupa, melyet a vb tesztversenyének is szánunk. Készen állunk arra, hogy emlékezetes világbajnokságot rendezzünk, Katar, az egész régió és a nagyvilág örömére” – jelentette ki a szervezőbizottság főtitkára, Haszan al-Thavadi. Az említett Arab Kupa november 30-án kezdődik, és valóban főpróbául szolgál: az arab világ tizenhat válogatottja méri össze tudását hat későbbi vb-helyszínen.