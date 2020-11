Rászorulnak: 7 milliárd forinttal tolják meg a divatipart

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Figyelemmel arra, hogy a magyar divat és kreatívipar világszínvonalú, és egyre több vállalkozás jelenik meg termékeivel a világ divatpiacain, hétmilliárd forintos keretösszeggel új pályázat jelent meg a divat- és dizájnipari vállalkozások versenyképességét növelő fejlesztések támogatására a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (Ginop) keretében - jelentette be Rákossy Balázs, európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár az MTI-nek.

