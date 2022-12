Szinte minden dolgozóját elküldte a Tungsram

A felszámolás alatt álló cégnél januárban még nagyjából háromezren dolgoztak, a nyári felmondásokkal 1600 kerültek utcára, félezren pedig maguk kerestek új munkahelyet, az elmúlt hetekben viszont a még megmaradt, valamivel kevesebb, mint ezer munkavállalót is elküldte a fényforrásgyár - tudta meg a Népszava.

A kormány stratégiai partnerének számtó Tungsram vezetése áprilisban, a választás után jelentette be – vélhetően nem véletlenül a voksolás utánra időzítve –, hogy a remélt fejlesztések helyett a túlélésért küzd. A 2018-ban ismét magyar kézbe került cég a tartozásai miatt előbb 1600 dolgozója elbocsátását jelentette öt telephelyéről, Zalaegerszegről, Nagykanizsáról, Hajdúböszörményből, Újpestről és Kisvárdáról – utóbbi gyáregységtől mindenkit elküldtek, s be is zárt –, majd az Eximbank inkasszója után csődeljárásba menekült. A csődegyezségi tárgyalások azonban kudarcba fulladtak, ugyanis a cég – a svájci BusinessCreations csoport bevonásával – megpróbált ugyan megegyezni hitelezőivel, ám az állami tulajdonú Eximbank nemet mondott az ajánlott konstrukcióra, így elkerülhetetlenné vált a felszámolás megindítása.