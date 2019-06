Szorosan kötődik Putyinhoz a Budapestre költöző bank

A hamarosan Budapestre költöző, orosz vezetésű Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) évek óta szoros kapcsolatot ápol a VTB nevű orosz pénzügyi óriáscéggel, amely a Kreml kontrollja alatt áll, és jelenleg nyugati szankciók sújtják – írja a Direkt36 tényfeltáró központ a 444-en megjelent cikkében.

A VTB megfigyelői státuszt kapott az IIB-nél, amellyel betekintéshez jut a bank működésébe, és emellett több közös ügyletük is volt. Az IIB-t irányító Nyikolaj Koszov és a VTB-t vezető Andrej Kosztyin több évtizede barátok, és pályájuk több alkalommal keresztezte egymást.

Andrej Kosztyin személyesen is közeli kapcsolatot ápol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Részben a bank politikai kötődése vezetett ahhoz, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió a VTB-t (és az USA személyesen Kosztyint) is szankciókkal sújtotta az ukrajnai orosz agresszió miatt. A 2014-ben életbe léptetett intézkedések után aztán az IIB már jóval kevesebbszer emlegette a VTB-vel való kapcsolatát, de ettől a szoros együttműködés továbbra is megmaradt. Volt már több közös hitelügyletük, és az IIB hosszú távon is partnerként számol a VTB-vel, amely megtartotta a megfigyelői státuszát is.

Az IIB a Direkt36-tal közölte, hogy a 2012-es újraindulásnál aktívan együttműködtek kereskedelmi bankokkal, és mivel a VTB az egyik legnagyobb orosz bank, ezért természetes volt, hogy üzleti kapcsolatba lépjenek vele. Az IIB hangúlyozta, hogy szerintük a megfigyelői státusz nem biztosít valódi betekintést a bank működésébe.

Az IIB hangsúlyozta azt is, hogy rájuk nem vonatkoznak semmilyen szankciók, de a nemzetközi szabályoknak megfelelően járnak el, beleértve a szankciós szigorításokat is. „Így az IIB kénytelen volt tartózkodni a VTB-vel való további üzleti tevékenyégtől 2014 után" – írta a bank.

A bank honlapján megjelent közlemények szerint ugyanakkor nem szűnt meg a kapcsolat a VTB-vel 2014 után sem. 2016-ban a VTB német leánycége is tagja volt annak a nyugati pénzintézeteket és az OTP-t is magában foglaló bankcsoportnak, amely hosszútávú hitel nyújtásáról szóló megállapodást kötött az IIB-vel. A VTB emellett továbbra is ott szerepel a megfigyelői státusszal rendelkező partnerek között, illetve az IIB a 2022-ig szóló stratégiai tervében is említi a VTB-t mint az egyik orosz partnert. Amikor a Direkt36 emlékeztette az IIB-t ezekre, akkor azt közölték, hogy ezek az említett műveletek megfeleltek a szabályoknak, és nem vonatkoznak rájuk a szankciós intézkedések.

A VTB-s kapcsolat tovább árnyalja azt a képet, amelyet a magyar kormány igyekszik kialakítani az IIB-ről. A bank ideköltözése miatt sok nemzetközi kritika érte a kormányt a nyugati szövetségesek részéről, amit Orbánék azzal próbálták ezt visszaverni, hogy az IIB nem is orosz bank, mivel Magyarország mellett más kelet-európai EU- és NATO-tagállamok is tagjai.

A Kremlnek formális befolyása is van az IIB-vel szorosan együttműködő VTB-re. A bank többségi tulajdonosa az orosz állam, és a VTB felügyelőbizottságának elnöke Anton Sziljanov pénzügyminiszter (egyben a miniszterelnök elsőszámú helyettese). A testület tagjai között van a Putyin egyik közeli személyes jóbarátjaként ismert egykori keletnémet titkosszolgálati tiszt, Matthias Warnig is.

„A VTB valójában nem csak egy bank, hanem a Kreml érdekeit szolgálja" – állítja Anders Aslund nemzetközileg is ismert svéd közgazdász, aki a 90-es években az orosz kormány tanácsadójaként dolgozott. „Kosztyin a kisujját sem emelné fel Putyin jóváhagyása nélkül" – mondta a Direkt36-nak a washingtoni Atlantic Council kutatójaként és a Georgetown Egyetem oktatójaként dolgozó Aslund, aki szerint a bankvezetés politikai kötődéseire utal az is, hogy Kosztyin annak ellenére a helyén tudott maradni 2002 óta, hogy a bank egyébként pénzügyileg gyengén teljesít.