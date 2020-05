Teljesen megújítják jövőre a Bubi-t

A közbringarendszer a következő hónapokban átfogó technológiai megújításon megy keresztül. A tervek szerint 2021-től új applikáció támogatná a bérlést, a műszaki fejlesztések során az eddigi szivacstömlős helyett fújt gumi és okoslakat kerülne a kerékpárokra. Mindemellett a szolgáltatás díjrendszere is teljes egészében megújulna, hogy a közösségi közlekedési bérlettel rendelkezők különleges kedvezménnyel vehessék igénybe a szolgáltatást. - olvasható a közleményben.

Azt írták: a fejlesztési szándékot a névadó szponzor, a Mol is üdvözölte, a cég továbbra is aktív partnere kíván lenni a budapesti közbringarendszernek.

Teljesen megújul jövőre a Mol Bubi közbringarendszer: új mobilapplikáció bevezetése, könnyebben tekerhető kerékpárok, valamint a többszintű árazás és a rugalmasabb használat bevezetése is a tervek között szerepel - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

